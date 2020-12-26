هيئة الأوقاف في 2020: أرباح تكذب الإخوان تعادل 170% عن 2013

شهدت هيئة الأوقاف المصرية خلال عام 2020، طفرة كبرى في تاريخ الوقف المصري، ساهمت في نقلة نوعية بمقتضياته، وأبواب الإنفاق الخيرية التي يقوم بها.

وبحسب تقرير وزارة الأوقاف الصادر عبر موقعها الرسمي لحصاد الهيئة في عام 2020، فإن عائد الهيئة في هذا العام يعادل أكثر من 170% عما كان عليه خلال عام 2013.

ويصل إيراد الهيئة لهذا العام مليار و546 مليونا؛ إذ وصل في عام "2013 - 2014" إلى 560 مليون جنيه، بينما وصل خلال عام "2017 - 2018"، مليار و460 مليون جنيه، وشهد العام المالي "2019 - 2020"، زيادة تقدر بـ85 مليون و744 ألف جنيها.

وبحسب الوزارة، فإن إيرادت هيئة الأوقاف لهذا العام هي الأعلي في تاريخ الوقف المصري منذ تاريخه؛ فهناك زيادة عن العام الماضي بنحو 6%، وبزيادة 22% عن عام 2017، و173% عن عام 2013.

كما يشهد هذا العام أرقاما قياسية أخرى بالنسبة لعوئد الشهود؛ فحققت الهيئة أعلى عائد شهري خلال شهر يونيو الماضي، بلغ 275 مليونا و78 ألف جنيها، بزيادة قدرها 106 ملايين و405 آلاف جنيه عن شهر يوليو من العام الماضي، أي بزيادة تقدر بنسبة 63%

وقارنت وزارة الأوقاف بين إيرادات الهيئة خلال شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر لهذا العام وعام 2019؛ ففي الشهر الأول شهدت زيادة في العائد وصلت إلى 88 مليونا و526 ألف جنيها، بزيادة قدرها 49 مليونا و711 ألف جنيها، بنسبة 128% عن نفس الشهر في عام 2019.

وخلال شهر أغسطس 2020، مبلغ 91 مليونا و570 ألف جنيه، بزيادة قدرها 23 مليون و253 ألف جنيها، بنسبة 34% عن نفس الشهر في العام الماضي، بينما بلغت إيرادات الهيئة خلال سبتمبر الماضي، مبلغ 135 مليونا و287 ألف جنيه، بزيادة قدرها 17 مليونا و35 ألف جنيها، بنسبة 14% عن نفس الشهر العام الماضي.

وبلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أكتوبر 145 مليونا و347 ألف جنيها، بزيادة قدرها 23 مليونا و320 ألف جنيها، بنسبة 19% عن نفس الشهر في العام الماضي، بينما بلغت إيرادات الهيئة عن الفترة من أول يناير 2020 حتى تاريخه مبلغ مليار و427 مليونا و560 ألف جنيها، بزيادة قدرها 164 مليونا و735 ألف جنيها، عن نفس الفترة العام الماضي.

وبحسب تقرير هيئة الأوقاف فهناك عدد من الملفات تم العمل عليها في الهيئة خلال السنوات الماضية منها:

- افتتاح المرحلة الأولى من مدينة الحرفين بالغردقة بالبحر الأحمر، ووفرت هيئة الأوقاف المصرية 414 محلًّا و3 كافيتريات بمساحات مختلفة ومتنوعة.

- افتتاح المرحلة الأولى من سوق الخميس بالمطرية، ووفرت هيئة الأوقاف المصرية عدد 769 باكية بالسوق للباعة الجائلين بمساحات مختلفة ومتنوعة وقيمة إيجارية ميسرة مراعاة من الوزارة والهيئة للبعد الاجتماعي.

- إنتاج الكمامة الطبية المطابقة للمواصفات القياسية من إنتاج الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

- إنتاج درع الوجه الواقي من إنتاج الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وإهداء وزارة الصحة 1000 درع وجه واقي.

- إنتاج درع المكتب الواقي من إنتاج الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

- إنتاج كابينة التعقيم للأفراد من إنتاج الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

"الأوقاف" ترد على أكاذيب الجزيرة والإخوان: الجماعة أهدرت المال العام

وردت وزارة الأوقاف علي أكاذيب تنظيم الإخوان الإرهابي وقناة الجزيرة الإرهابية؛ إذ نشر تقرير مزعوم على القناة الإرهابية يدّعي وجود إهدار للمال العام في هيئة الأوقاف المصرية.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيانها الذي حمل مسمي "الأرقام لا تكذب"، إنَّ الإخوان هي من أهدرت المال العام والأرقام تفضحهم وتكشف أكاذيبهم، ردا علي ما أذيع على الجزيرة باستضافة بعض القيادات الإخوانية الهاربة، وإذاعة مغالطات وأكاذيب حول إدارتهم لشؤون الوقف.

وأوضحت الوزارة، أنَّ إجمالي إيرادات هيئة الأوقاف في العام الأسود لحكم الإخوان 503 ملايين جنيه، في حين تجاوزت هذه الإيرادات 30 مليون جنيه في العام المالي "2018-2019".

كما بلغت إيرادات اللجنة العليا للخدمات ومجالس الإدارات في العام الأسود لحكم الجماعة الإرهابية 10 ملايين جنيه، في حين زادت في العام المالي "2018-2019" عن 50 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي إيرادات المراكز الطبية في عام الإخوان الأسود نحو 218 ألف جنيها، في حين بلغت في العام المالي "2018-2019" نحو 10 ملايين جنيه.

وبحسب بيان الأوقاف، ذكر ضيوف البرنامج أنَّ من وجوه الفساد في الأوقاف تعيين العمالة بغير طريق الإعلان، ونؤكّد أنَّ ضم العمالة للوزارة دون تعيين كان هو النظام المعمول به في العام الأسود للإخوان، ولم يحركوا ساكنا تجاهه، بل عينوا في هذا العام الأهل والعشير، وهو ما ألغاه وزير الأوقاف الحالي في عام 2014 بالقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2014م بقصر التعيين في جميع مفاصل الوزارة على طريق الإعلان، ولم يعد هناك أي تعيين بغير الإعلان الرسمي.