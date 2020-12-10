عاجل.. غلق جزئي لنفق 15 مايو أمام مسرح البالون 5 ساعات غدا

أعلنت محافظة الجيزة، عن تنفيذ الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق جزئي لنفق 15 مايو أمام مسرح البالون، في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات إلى ميدان الجيزة، وذلك لتنفيذ أعمال تغذية طلمبات صرف مياه الأمطار (كهرباء) لمدة 5 ساعات، تبدأ في الـ12 صباحا حتى الـ5 من صباح غدِ الجمعة الموافق 11/12/ 2020، دون تعطيل الحركة المرورية.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة طوال فترة الأعمال.