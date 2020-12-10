الوزراء: مصر تتقدم 10 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي 2020

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء "إنفوجراف" على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، استعرض خلاله مؤشر المعرفة العالمي 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وحسب "معلومات الوزراء"؛ فإن مصر تقدمت في المؤشر محتلة المركز الـ 72 في 2020، مقارنة بالمركز الـ 82 العام الماضي من بين 138 دولة.

وأضاف: "كما حققت مصر تقدمًا في المؤشرات القطاعية كافة؛ حيث تقدمت 23 مركزًا في المؤشر الفرعي (التعليم التقني والتدريب المهني) لتصبح في المركز الـ 80 مقارنةً بـالـ 103 في 2019، كما تقدمت 11 مركزًا في المؤشر الفرعي (التعليم قبل الجامعي) لتصبح في المركز الـ 83 مقارنةً بـالـ 94 في 2019".

وتابع: "ورصد المؤشر الصادر في ديسمبر الجاري نقاط القوة الأبرز لمصر، وهي: ارتفاع نسبة الطلاب الملتحقين بجامعات مصنفة عالميًّا، وانخفاض نسبة الأطفال خارج الدراسة، وارتفاع نسبة الطلاب الملتحقين ببرامج التعليم المهني في المرحلة الثانوية، والاستقلال القضائي".

واستطرد: "ويصدر مؤشر المعرفة العالمي بشكل سنوي، وهو بمثابة أداة لسد الفجوات المعرفية؛ لتقييم الأداء المعرفي لـ 138 دولة حول العالم، من خلال 199 مؤشرًا فرعيًا متفرعة من 7 مؤشرات قطاعية رئيسة".

كان "معلومات الوزراء"، قد أصدر العدد الأول من مجلة "آفاق اقتصادية"، وهي أول مجلة اقتصادية متخصصة تصدر عن المركز بعد توقف دام 6 سنوات، منذ أيام.

وقال "المركز"، في بيان صادر عنه أول أمس، إن "المجلة" تستهدف تقديم رؤية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة من خلال كتابات لأبرز الخبراء والمحللين داخل مصر وخارجها، مع استعراض أبرز المؤشرات المحلية والدولية.

وأوضح البيان أنه قد تم اختيار موضوع "التجارة الدولية" ليكون موضوع العدد؛ لما يشهده العالم من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى ما فرضته جائحة كورونا من تحديات على التجارة الدولية ومستقبل سلاسل الإمداد العالمية، كل ذلك جعل العالم أمام مشهد تجاري جديد قيد التشكيل.