بورصتا دبي وأبوظبي تغلقان على صعود ليحققا مكاسب على مدار الأسبوع

أغلقت أسواق دبي وأبوظبي على ارتفاع، اليوم، وحققت مكاسب على مدار الأسبوع، مدعومة بالآمال حيال تعاف اقتصادي أسرع في ضوء التطورات على صعيد لقاحات كورونا المستجد "كوفيد-19".

وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 0.3%، مدعوما بزيادة 1.5% في "بنك دبي الإسلامي" و3.3% في "الاتحاد العقارية"، وصعد مؤشر دبي 5.3 % للأسبوع بأكمله، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر مرتفعا 0.6%، حيث صعد سهم "بنك أبوظبي الأول"، أكبر بنوك الإمارات، 0.6%، و"بنك أبوظبي التجاري" 1.8%.

وتراجع المؤشر السعودي القياسي 0.2%، إذ انخفض سهم مصرف "الراجحي" 0.5%، وفقد المؤشر 0.4% على مدى الأسبوع.