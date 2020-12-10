اعترافات قاتل موظف أثناء سرقته بالمنوفية: "مات من الخضة"

"هو مات من الخوف علشان قلبه خفيف" بهذه الكلمات اعترف سائق بتفاصيل قتل موظف بالمعاش داخل مسكنه بمديرية أمن المنوفية، مع 3 آخرين، بهدف سرقة أمواله، من خلال إيهامهم له بأنهم رجال مباحث، لكنه توفى أثناء مقاومته العصابة.

وأضاف المتهم في اعترافته، "استأجرنا توك توك وتوجهنا إلى منزل المجني عليه وقمنا بفتح الباب وعقب دخولنا اعتدينا عليه بالضرب، وأثناء ربطه بالحبال فوجئنا بوفاته"، معلقا "مات من الخضة".

وأكد اثنان من المتهمين رواية المتهم الأول، قائد التشكيل، وكشفت التحريات عن تفاصيل جديدة أكدت أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، وأوضحت التحريات أن الجناة اتفقوا على انتحال صفة ضباط لتنفيذ جرائمهم.

قررت النيابة العامة تشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت النيابة بحبس 3 من المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الجريمة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض على المتهم الرابع الهارب.

"أخويا اتقتل"

كان مأمور مركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، تلقى بلاغا من من "مزارع " يفيد بالعثور على جثة شقيقه موظف بالمعاش، وسرقة هاتفه المحمول، وتبين من التحريات الأولية والمعاينة أن الجثة تم العثور عليها ملقاة على الأرض ومقيدة بالحبال، وأن الجاني تمكن من الدخول بطريقة مشروعة إلى مسرح الجريمة.

تم تشكيل فريق بحث، برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده، أن وراء ارتكاب الواقعة "4 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية".

وأوضحت التحريات أن المشتبه بهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، وقائدهم سبق اتهامه في 8 قضايا جنيائية، وأن المتهمين قاموا بانتحال صفة ضباط لسرقة المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر قائد التشكيل العصابي "موظف" أنه نظرا لاعتقاده باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية كبيرة عقد العزم على سرقته والتخلص منه وفي سبيل تنفيذ مخططه قام بالاتفاق مع باقي المتهمين.

وتابع المتهم، أن يوم ارتكاب الجريمة التقوا معه بالقرية، محل إقامة المجني عليه، وتوجه ثلاثة من المتهمين مستقلين دراجة نارية، "توك توك- قيادة أحدهم" إلى مسكن المجني عليه، ودخل اثنان منهم مسكنه على أنهم رجال مباحث وشلا حركته ولدى مقاومته لهما لمنعهما من ربطه بالشريط اللاصق توفى بسبب الخوف، واستوليا على هاتفه المحمول ومبلغ مالي كان بحوزته وفروا هاربين.

وبمناقشة باقي المتهمين أكدوا إنفاقهم المبلغ المالي المُستولى عليه من الضحية، وأن الهاتف المحمول المُستولى عليه بحوزة المتهم الهارب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.