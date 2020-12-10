10 معلومات عن خزان أسوان في الذكرى 118: افتتحه عباس حلمي وطوره السيسي

يوافق اليوم ذكرى مرور 118 عاما على افتتاح خزان سد أسوان في 1902، والذي وضع حجر أساسه الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1899.

وبدأ العمل في السد بين عامي 1899 و1902، كأول سد يبنى بهذا الحجم، وتمت تعليته مرتين ليحجز المياه الزائدة في موسم الفيضان عام 1912، ثم جرت تعليته مرة ثانية في عام 1926، وتنشر "الوطن" ١٢ معلومة عنه:

- بدأ العمل على إنشاء خزان أسوان في مدينة أسوان في جنوب مصر في الفترة ما بين 1899 و1906.

- وضع حجر أساسه الخديوي عباس حلمي الثاني وافتتح في عهده في ١٠ ديسمبر ١٩٠٢ وتمر اليوم الذكرى ١١٨ على افتتاحه.

- يبعد خزان أسوان 946 كيلومتراً عن قناطر الدلتا المعروفة بالقناطر الخيرية، وكان سد أسوان القديم هو أول سد يُبنى بهذا الحجم وأكبر سد مُشيَّد في العالم آنذاك.

- تمت تعليته في عام 1912، وتمت التعلية الثانية في عام 1926 ليقوم بحجز المياه أثناء فيضان النيل.

- يتم تصريف المياه بالكميات اللازمة للري خلال فترة التحاريق.

- يبلغ طول الخزان 2141 مترا وعرضه 9 أمتار به 180 بوابة.

- خزان أسوان مبني من حجر الجرانيت الأسواني المتوافر بالمنطقة.

- تم استغلال المياه المندفعة منه لعمل محطتين لتوليد الكهرباء، هما محطة توليد أسوان الأولى ومحطة توليد أسوان الثانية.

- تم إنشاء طريق عليه يربط بين ضفتي النيل الشرقية والغربية.

- بدأت الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في إنشاء كوبري بديل للخزان ووعدت بافتتاحه خلال الأعوام المقبلة.