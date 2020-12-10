السعيد تصطحب وزير التخطيط العراقي في زيارة للأكاديمية الوطنية للتدريب

زارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأكاديمية الوطنية للتدريب، رفقة الدكتور خالد بتال النجم، وزير التخطيط العراقي والدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة، وكان في استقبالهم الدكتورة رشا راغب، رئيس الأكاديمية.

وتضمنت الزيارة، جولة في الأكاديمية وشرح لأهم برامجها ولقاء مع عدد من المتدربين في برامج إعداد التنفيذيين للقيادة.

وقدمت الدكتورة رشا راغب، عرضًا تفصيليًا بما تحقق من انجازات خلال السنوات الماضية، وأهم البرامج التي تم تنفيذها، التي استهدفت الشباب المصري، والعاملين بالحكومة ونواب المحافظين وبعض الدورات التخصصية، وكذلك ما تحقق في إعداد وتدريب الشباب الأفريقي.

ومن جانبها أشادت الدكتورة هالة السعيد، بما حققته الأكاديمية من تطور وقدرة علي تقديم مستويات تنافس الأكاديميات العالمية في مجال التدريب وإعداد الشباب للقيادة من خلال برامج متميزة وشراكات مع أرقى بيوت الخبرة الدولية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدعم الرئاسي الذى تلقته الأكاديمية كان المحرك الرئيسي في تحقيق معدلات كبيرة في إعداد المتدربين وساعات التدريب وكذلك جودة الشباب الملتحق بالأكاديمية، والإدارة العلمية للمنظومة بشكل عام.

ومن جانبة أشاد وزير التخطيط العراقي الدكتور خالد بتال النجم بما شاهده واستمع إليه وما تحقق من انجازات في الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأبدى رغبته في تنفيذ برامج تدريبية مشتركة مع الأكاديمية.