فوز فيلم "ذهب" بجائزة "فتحي فرج" بختام مهرجان القاهرة السينمائي

أعلن حفل ختام الدورة الـ42 بمهرجان القاهرة السينمائي، المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية، عن فوز الفيلم الهولندي (ذهب- Gold) من إخراج روجيه هيسب، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة "جائزة فتحي فرج" ضمن منافسات مسابقة أسبوع النقاد الدولي.

وشهد المهرجان العرض الأول للفيلم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول "تيمو" لاعب جمباز موهوب، يتقاسم حلما كبيرا مع والده، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو "الحصول على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية"، لكن عندما يقابل "تيمو" المعالجة النفسية "آيرين"، تتغير نظرته تجاه كل شيء.

شارك في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، المخرج الصربي إيفان إيكتش، والممثل المصري محمد فراج، والناقدة السينمائية الفلسطينية الأردنية علا الشيخ.

يذكر أن الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.