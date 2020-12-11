موزع موسيقى المهرجانات إسلام ساسو يهاجم طارق الشيخ ثم يحذف البوست

هاجم موزع موسيقى أغاني المهرجانات، إسلام ساسو، المطرب الشعبي طارق الشيخ، عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك"، ومن ثم حذف المنشور بعد دقائق.

وقال "ساسو"، في منشوره: "طارق الشيخ طالع بيقول كنت عامل أغنية مع ساسو ولغيتها، علشان مينفعش أعمل اللون ده مش بتاعي، الحقيقة بقى لغيتها ليه يا عم طارق علشان معهوش فلوس يدفع".

وكان الفنان طارق الشيخ حل ضيفا على برنامج أبلة فاهيتا لايڤ من الدوبلكس في حلقة الأمس الخميس، وخلال اللقاء تحدث عن رحلته مع الغناء وبداياته الفنية، ورأيه فيما يقدم حاليا من أغنيات.

طارق الشيخ: لم أفكر في غناء مهرجانات

وأثناء اللقاء أكد المطرب طارق الشيخ، بأنه لم يفكر فى غناء المهرجانات مضيفا بأـنه لا يعقل أن بعد غنائه لأكثر من تسعين أغنية ومشواره الفني الطويل أن يقوم بغناء مهرجان.

وأوضح طارق الشيخ بأن هناك فرقا كبيرا بين مطربي اللون الشعبى ومطربي المهرجانات، وبأنه يتذكر أن المطرب الشعبى كان لابد أن يمتلك موهبة كبيرة حتى يثبت نفسه بين المطربين الشعبيين الكبار مثل حسن الأسمر وعدوية وغيرهم، ولكن الآن مغنو المهرجانات معظمهم لا يوجد لديهم أى موهبة ولا يعرفون المقامات الموسيقية.

وعن اختياره للأغاني الحزينة بشكل كبير في معظم أغنياته، أوضح طارق الشيخ بأن الأغنيات الحزينة الشعبية تعيش مع الجمهور بشكل كبير، بعكس الأغنيات الأخرى، موضحا بأن الأغنية الحزينة يكون لها خصوصية حيث يشعر كل من يسمعها بأنها موجهة إليه فقط.

وأكد الفنان طارق الشيخ بأن أكثر شئ لا يحبه في الأفراح الشعبية هو وجود الراقصات، موضحا بأن يفضل تقديم أغاني التراث الشهيرة بالأفراح المصرية.

وعلى جانب أخر في شهر يوليو الماضي كان قد أعلن المطرب الشعبي أحمد شيبة عن تقديمه أغنية جديدة تجمعه بالمطرب الشعبي طارق الشيخ عبر حسابه الخاص بـ "إنستجرام".

ونشر أحمد شيبة صورة تجمعه بـ طارق الشيخ معلقا: "انتظروا المفاجأة قريبا مع حبيب قلبي طارق الشيخ".

وعلى جانب آخر، يستعد الفنان طارق الشيخ لطرح ألبومه الجديد والذي يتعانون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وكانت آخر أغنيات طارق الشيخ "وردة البيت" والتي كان طرحها على طريقة الـ فيديو كليب بموقع "يوتيوب" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقي كريم عبدالوهاب.