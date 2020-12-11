التحفظ على 50 طن أسمدة مدعمة في سوهاج

تحفّظت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب سوهاج، على سيارتين محملتين بأسمدة زراعية خاصة بالجمعيات الزراعية وغير مصرح بتداولها في الأسواق، قبل تفريغ الحمولة في أحد المخازن بقرية "برديس" وتم القبض علي سائقي السيارتين وإخطار الجهات المختصة.

وقال لطفي محمد علي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا إن معلومات وردت للوحدة المحلية بوصول سيارتين محملتين بالأسمدة المدعمة بقرية برديس، وسيتم تفريغ الحمولة في أحد المخازن الخاصة بمواطن بالقرية.

وأضاف رئيس المدينة أنه علي الفور تم التحرك إلى مكان الواقعة، بحضور نائب رئيس المدينة، ورئيس الوحدة المحلية للقرية، وبفحص حمولة السيارتين تبين أن الأسمدة عبارة عن سماد يوريا، خاص بالجمعيات الزراعية وغير مصرح بتداولها في الأسواق.

وأكد أن رئيس المدينة أخطر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج بالواقعة، ووجّه إلى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المضبوطات، وإخطار الجهات المعنية، لافتا إلى إبلاغ مركز شرطة البلينا، وإدارة تموين البلينا، والجمعية الزراعية.

وأضاف أنه تم فحص حمولة السيارتين بالكامل وتبين أن سيارة تحمل 44 طنا، والسيارة الأخرى تحمل 6 أطنان من الأسمدة، وتم التحفظ علي السيارتين بديوان مركز شرطة البلينا، والقبض علي السائقين، وتحرير محضرًا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وأشار رئيس المدينة إلى أن النيابة العامة تتولي التحقيقات مع السائقين للوصول إلى مصدر تلك الأسمدة، لافتا إلي أن المباحث تكثف جهودها لضبط صاحب المخزن للقبض عليه.