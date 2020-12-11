مصادر أمنية: لم نتلق بلاغات في واقعة الاعتداء على أيمن يونس

قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن لم تتلق أي بلاغات من أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، في واقعة الاعتداء عليه من قبل مجهولين عقب أداء صلاة الجمعة بالقرب من منزله في السادس من أكتوبر.

وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن ستتخذ الإجراءات القانونية عقب تلقيها أي بلاغات من قبل المجني عليه لمتابعة وملاحقة المتهمين نفاذًا للقانون وتحديد هويتهم وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.

وتعرض أيمن يونس للاعتداء من قبل مجهولين بعد صلاة الجمعة بالقرب من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر، وتعرض لبعض الإصابات كما تحطم زجاج سيارته.

وتعرضت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك لهجوم كبير من الجماهير، بعد البيان التي أصدرته مساء أمس الخميس، تعلن فيه الموقف المالي للنادي وتؤكد صعوبة المهام التي تواجهها.

ودشنت جماهير نادي الزمالك هاشتاج "طرد لجنة الفشل"، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث جاء الهاشتاج في أكثر من 20 ألف تغريدة ليعبر محبو الأبيض عن غضبهم من تواجد اللجنة الحالية بالقلعة البيضاء.