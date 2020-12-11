صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية بإقليم كردستان العراق

تجددت الاحتجاجات، اليوم، في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، وأشارت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، إلى حدوث صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية قرب مبنى الحكومة المحلية.

وقالت "روسيا اليوم، إن "القوات الأمنية طوقت بتعزيزات عسكرية مبنى محافظة السليمانية منذ صباح اليوم، وبعد الظهر، وصل المحتجون إلى الشارع القريب منها وبدأت الصِدامات".

وقال سكان محليون إن "الصِدامات ما زالت مستمرة حتى عصر اليوم، وأطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع على المحتجين".

وأوضح نشطاء أن "العشرات من المحتجين تعرضوا إلى الاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع".

وخلال الاحتجاجات، اعتقلت القوات الأمنية كادر قناة "العراقية" الرسمية الناطقة باللغة الكردية، وعلى إثر ذلك طالب نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، السلطات الكردية، بإطلاق سراحهم.

والأربعاء الماضي، قالت اللجنة الأمنية العليا في وزارة الداخلية بإقليم كردستان العراق، إنها لن تسمح بتنظيم المظاهرات غير المرخصة، وإن القوات المختصة ستتعامل مع المخالفين بإطار القانون.

ويعاني إقليم كردستان العراق، من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2016، بسبب تراجع أسعار النفط والحرب على "داعش"، ولم يستلم موظفو الإقليم رواتبهم منذ أشهر، بسبب خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.