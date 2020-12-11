ضبط 680 لتر سولار مدعم قبل تهريبه بالسوق السوداء بالقليوبية

أحبطت مباحث التموين بالقليوبية ترويج 680 لتر سولار بالسوق السوداء، حيث قام صاحب محطة تموين سيارات بدائرة المركز بالإستيلاء على حصص السولار المدعم من قبل الدولة وبيعها بالسوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء فخر الدين العربي، تلقى إخطار ا من العميد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط صاحب محطة تموين سيارات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لقيامه بالأستيلاء والتلاعب في كمية 680 لتر سولار مدعمة من قبل الدولة وترويجها بالسوق السوداء للاأستفادة بفارق السعر، مما يعد استيلاء على أموال الدعم، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتولت النيابة التحقيق.

وفي وقت سابق، ضبطت مباحث التموين فى القليوبية، خلال حملة مكبرة على الأسواق ومحال بيع المنتجات، كميات من الدقيق والسكر وزيت الطعام المدعم قبل بيعه في السوق السوداء وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

كان اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، تلقى إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث التموين، يفيد بالقيام بحملة تموينية أسفرت عن ضبط 18 طن "دقيق فاخر" بدون مستندات ومجهول المصدر معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش لتحقيق أرباح غير مشروعة فى مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.

كما تم ضبط محل بدال تمويني وبحوزته 1،5 طن سكر تمويني مدعم و624 عبوة زيت تمويني مدعم، مخصصان ربطا للصرف على البطاقات التموينية، وقام بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء قدرت ثمنها بنحو 22٫734 جنيه.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع أحذية بدون ترخيص عثر به على 18 ألف قطعة حذاء خفيف مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة "منتج نهائى" و 2000 عبوة فارغة مدون عليها ذات العلامات التجارية ومستلزمات إنتاج و 2 ماكينة حقن وكبس "أدوات إنتاج" تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش وتحررت المحاضر اللازمة وجارى اتخاذ الإجراءات القانوينة.