سر يوم الثلاثاء.. قصة عصابة تسرق تجار الذهب "يوم واحد في الأسبوع"

على طريق زراعى فى مدينة قليوب، يوم الثلاثاء قبل الماضى، اعترضت سيارة ملاكى، سيارة أخرى تحمل لوحات معدنية تابعة لمرور الدقهلية، كان المشهد شبيها بما يحدث فى أفلام الأكشن، حيث ترجل 3 ملثمين، وهددوا ركاب السيارة الأخرى بالأسلحة النارية، ثم استولوا على كمية من الذهب تزن نصف كيلوجراما و60 ألف جنيه.

* 9 متهمين وموتوسيكل

لم يكن ما حدث سوى حادث سطو تحت تهديد السلاح، لكن التحقيقات وتحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، كشفت تفاصيل غريبة فى الجريمة عقب نجاح المتهمين فى تنفيذ حادث السطو، فروا هاربين، بينما توجه ركاب السيارة الأخرى، وهما اثنان من مالكى محلات الذهب، لإبلاغ الشرطة، حيث تبين أن الحادث لم يكن مصادفة، كما أن المتهمين جزء من عصابة أكبر تضم 9 متهمين يبدأ نشاطهم من شارع الصاغة بالجمالية وينتهى حيث يتحرك تجار الذهب والصاغة فى أى مكان.

* 3 مجموعات

المتهمون قسموا أنفسهم إلى 3 مجموعات، ولا يرتكبون جرائمهم إلا فى أيام الثلاثاء التى يتزايد فيها النشاط داخل شارع الصاغة، حيث يعمل شقيقان من أفراد العصابة فى ورش الذهب، حيث يقومان بإبلاغ شخص آخر تابع للتشكيل يستقل "موتوسيكل" بتحرك الصاغة وتجار الذهب برقم السيارة، ويتولى سائق الموتوسيكل تعقب الضحية الجديدة حتى يخرج من القاهرة، ثم يتصل بأعضاء فريق الهجوم فى العصابة والمكون فى الغالب من 3 أشخاص، حيث يقومون بتعقب الضحية وحصاره فى مكان مهجور وسرقته.

* بلاغ يكشف العصابة

التحريات ذكرت أن التشكيل تخصص نشاطه الإجرامى فى تتبع رواد منطقة الصاغة وسرقتهم بالإكراه وهو ما كشفه بلاغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمــن القليوبية من صائغ، مُقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أنه أثناء استقلاله سيارة ملاكى قيادة صائغ مُقيم بذات العنوان، وسيرهما بدائرة المركز، اعترضهما ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكى وهددوهما بسلاح نارى واستولوا منهما على كمية من المصوغات الذهبية ومبلغ مالى وفروا هاربين.

* شقيقان فى ورشة ذهب ضمن التشكيل

تبين أن تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى تتبع رواد منطقة الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، وسرقة ما بحوزتهم من مصوغات ذهبية كرهاً عنهم، مكون من 9عناصر إجرامية "لسبعة منهم معلومات جنائية" من بينهم عاملَان بالصاغة "شقيقان"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 6 متهمين.

* الصاغة .. هنا نختار الضحية

اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين وقرر أحدهم "عامل بالصاغة" أنه نظراً لسابقة عمله وشقيقه بإحدى ورش تصنيع المصوغات الذهبية بمنطقة الصاغة عقدا العزم على سرقة المصوغات الذهبية من التجار المترددين على المنطقة كرهاً عنهم وفى سبيل تنفيذ مخططهما استعانا بباقى المتهمين، حيث قاما بتتبع المجنى عليهما عقب شرائهما المصوغات الذهبية واستقلالهما السيارة ثم قاما بإبلاغ اثنين من المتهمين "يستقلان دراجة نارية" لتتبعهما حتى تسليمهما لباقى المتهمين الذين كانوا يستقلون سيارة ملاكى.. وبحوزتهم (أسلحة نارية) والذين قاموا بتتبعهم حتى مكان إرتكاب الواقعة.

كما اعترف المتهمون أنهم يرتكبون تلك الجرائم فى أيام الثلاثاء من كل أسبوع، ومن نفس المكان وهو شارع الصاغة، الذى يختارون منه الضحية ويقومون بتعقبها تم بإرشاد المتهمين ضبط كمية من المصوغات الذهبية المستولى عليها بمنزل أحد الشقيقين والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "المُبلغ بسرقتها بمركز شرطة قليوب"، كما أرشدوا عن متحصلات واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب وتم ضبط المصوغات المستولى عليها فى تلك الواقعة.