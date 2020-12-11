مخرجان مكسيكيان: "القاهرة السينمائي" من أفضل المهرجانات في العالم

كرم سفير المكسيك بالقاهرة، خوسيه أوكتافيو تريب، الفنانيْن المكسيكييْن المشاركيْن في مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بمقر إقامته.

وخلال الحفل، أجرى "الوطن" لقاءً معهما، حيث قال المخرج خورخى كوتشى، إنه يشارك في المهرجان للمرة الأولى، من خلال فيلمه "50 أو 2 من الحيتان موجودين على الشاطئ"، وهو إنتاج هذا العام.

وأضاف، أنه شارك في مهرجان فيينا أيضا بنفس الفيلم ولم يحصل على جائزة، معربا، عن تمنياته بالحصول على جائزة في مهرجان القاهرة.

وأعلن كوتشي، حضوره إلى المهرجان العام المقبل في حال دعوته للمشاركة، مؤكدا أن المهرجان يعتبر من أفضل مهرجانات العالم.

وأوضح، أنه لا يعرف كثيرا عن السينما المصرية، لكنه يحب مشاهدة فيلم للمخرج المصرى إسلام العزازي.

ومن جانبه، قال المخرج رودريجو رويس، إنه يشارك في المهرجان من خلال فيلمه "صيف أبيض".

وأكد، أنه يشارك في المهرجان لأول مرة، معربا، عن إعجابه به لأنه مهرجان رائع ليس في أفريقيا ولكن فى العالم كله- حسب قوله.

وأبدى رويس، إعجابه بمصر "لأنها جميلة وشعبها مضياف" وهناك تشابه كبير بين مصر والمكسيك، لوجود حضارتين فى البلدين وزحام كبير في شوارعهما.

وقال إنه أول مرة يزور مصر، وأن الشىء الوحيد الذي يحزنه هو السفر إلى المكسيك، اليوم الجمعة.

وأوضح رويس، أنه لا يعرف الكثير عن السينما المصرية، لأنها لا تصل إليهم كثيرا في المكسيك، مؤكدا أن الوسيلة الوحيدة التي تساعد في تقارب الشعوب هي السينما.

وأشار إلى مشاركة المخرج المكسيكي، فرناندو فرايس، العام الماضي في مهرجان القاهرة السينمائي.