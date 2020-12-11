نهى العمروسي عن اختفاء رولا محمود بعد إصابتها بكورونا: متكلمناش من مارس

قالت الفنانة نهى العمروسي، أنها لا تعلم أي شئ عن الفنانة المصرية، رولا محمود، التي زعمت مصادر مقربة منها بوفاتها خلال تواجدها في بريطانيا إثر إصابتها بفيروس كورونا منذ مارس الماضي، حيث كانت قد اختفت منذ ذلك التوقيت.

وأوضحت نهى لـ"الوطن"، "بعد أن علمت بإصابة رولا بفيروس كورونا خلال شهر مارس الماضي قمت بالاتصال بها، وكانت صحتي شبه جيدة، ولكن منذ تلك الفترة الاتصالات بيننا انقطعت تماما، بسبب عدم ردها على الهاتف".

وحاول "الوطن" التواصل مع عدد من المقربين للفنانة رولا محمود، في مصر، ولم يكن هناك سوى الفنانة نهى العمروسي، التي قالت إنها لا تعرف عنها شيئا منذ إصابتها بكورونا، وحتى نقابة المهن التمثيلية، أعلنت أنها ليست عضوا بالنقابة، ولا توجد لديهم وسيلة اتصال بها.

وتواصل "الوطن" مع عدد من المقربين لها في بريطانيا، على رأسهم صديقها وئام عربي، الذي أوضح أنه فحص كافة المستشفيات الواقعة في المقاطعة، ولم يسفر بحثه عن شيء، ولا يوجد أي مريض دخل المستشفى باسم رولا محمود، مشيرا إلى أنه لا يعلم شيئا عما حدث لها طيلة الأشهر الماضية.

صديق آخر لها هو ماهر اليوسفي، قال لـ"الوطن"، "انقطعت صلتي بـ رولا، منذ أن أعلنت إصابتها بكورونا، وكنا نتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت آخر رسالة منها لي عن الإرهاق والوجع الذي أصابها، ثم اكتشفت في النهاية أنه فيروس كورونا".

صديق ثالث هو عمر غريب، فجر مفاجأة بتوقعه أن تكون رولا، قد توفيت بالفعل بسبب فيروس كورونا، في ظل حالات الوفاة العديدة التي تشهدها بريطانيا منذ فترة، قائلا، "حاولت الاتصال برولا أكثر من مرة عقب إعلانها إصابتها، وظل هاتفها يرن لفترة، كما أن تطبيق الواتساب كان يستقبل الرسائل، ولكن بعد فترة توقفت الحياة فيهما، ولكن توقعي بما أني أعيش في انجلترا وأعلم ما حدث في تلك الفترة، هو أن رولا، قد توفيت خلال فترة موجة كورونا، والتي كان يجري فيها دفن الحالات المجهولة سريعا في مقابر خاصة".

وأصيبت الفنانة رولا محمود بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، وأعلنت ذلك عبر صفحتها على تويتر، قائلة: "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".