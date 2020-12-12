بعد اختفائها.. 10 معلومات عن الفنانة رولا محمود

بعد أن فجرت "الوطن"، قصة الفنانة المصرية رولا محمود، المختفية فى بريطانيا منذ ما يقرب 9 اشهر، ولا أحد يعلم مكانها أو طريقة للتواصل معها منذ أن اصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى شهر مارس الماضي، خلال تواجدها فى مقاطعة اوكسفوردشير، ترصد "الوطن"، عددا من المعلومات الشخصية والفنية عنها في السطور التالية.

- من مواليد 13 فبراير عام 1977

- ولدت فى دولة الكويت وانتقلت لمصر وعاشت فى الإسكندرية.

- تخرجت من كلية الآداب قسم إنجليزي.

- تخصصت فى الأدب الأمريكي والإنجليزي.

- أول ظهور لها كان فى مسلسل أوان الورد مع يسرا عام .2000

- أول دور كبير لها كان فى فيلم مواطن ومخبر وحرامي عام .2001

- قدمت عددا من الأفلام، منها الساحر مع محمود عبدالعزيز، وبحب السيما مع ليلي علوي.

- أهم أدوارها كان دورها في فيلم معالي الوزير كابنة لأحمد زكي.

- آخر أدورها كان ظهور فى مسلسل كيد النسا عام .2011

- انتقلت للعيش فى إنجلترا في أوكسفوردشاير.

حاولت "الوطن" التواصل مع عدد من المقربين للفنانة رولا محمود، في مصر، ولم يكن هناك سوى الفنانة نهى العمروسي، التي قالت إنها لا تعرف عنها شيئا منذ إصابتها بكورونا، وحتى نقابة المهن التمثيلية، أعلنت أنها ليست عضوا بالنقابة، ولا توجد لديهم وسيلة اتصال بها.

وتواصلت "الوطن" مع عدد من المقربين لها في بريطانيا، وكان على رأسهم صديقها وئام عربي، الذي أوضح أنه فحص كل المستشفيات التي تقع في المقاطعة، ولم يسفر بحثه عن شيء، ولا يوجد أي مريض دخل المستشفى باسم رولا محمود، وأشار إلى أنه لا يعلم شيئا عما حدث لها طيلة الأشهر الماضية.

صديق آخر لها هو ماهر اليوسفي، قال لـ"الوطن": "انقطعت صلتي بـ رولا، منذ أن أعلنت إصابتها بكورونا، وكنا نتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت آخر رسالة منها لي عن الإرهاق والوجع الذي أصابها، ثم اكتشفت في النهاية أنه فيروس كورونا".

صديق ثالث هو عمر غريب، فجر مفاجأة بتوقعه أن تكون رولا، قد توفيت بالفعل بسبب فيروس كورونا، في ظل حالات الوفاة العديدة التي تشهدها بريطانيا منذ فترة، قائلا: "حاولت الاتصال برولا أكثر من مرة عقب إعلانها إصابتها، وظل هاتفها يرن لفترة، كما أن تطبيق الواتساب كان يستقبل الرسائل، ولكن بعد فترة توقفت الحياة فيهما، ولكن توقعي بما أني أعيش في انجلترا وأعلم ما حدث في تلك الفترة، هو أن رولا، قد توفيت خلال فترة موجة كورونا، والتي كان يجري فيها دفن الحالات المجهولة سريعا في مقابر خاصة".