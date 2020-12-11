المركز السعودي للقاحات: "فايزر - بيونتيك" آمن.. والتطعيم به ليس إجباريا

قال مدير المركز السعودي للقاحات، الدكتور مازن حسنين، إن التطعيم بلقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي وافقت عليه هيئة الغذاء والدواء في المملكة، لن يكون إجباريًا.

وأشار حسنين، خلال استضافته في برنامج "120" على قناة "الإخبارية" السعودية، إلى الأعمال المرتبطة باللقاح بدءا من الأبحاث ومرورًا بالتجارب السريرية والأضرار الجانبية.

وأوضح مدير المركز السعودي، أن القلق الذي يساور البعض بشأن اللقاح راجع لعدة أسباب منها أن مصادر المعلومات أصبحت كثيرة، وأغلب ما يتم تداوله من هذه المعلومات يكون غير صحيح، مشددًا على ضرورة الاعتراف بوجود هذا القلق والعمل على طمأنة الآخرين وتهدئتهم، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت أمس الخميس، موافقتها على تسجيل لقاح "فايزر- بيونتيك" للتطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة.