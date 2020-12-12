حقيقة فيديو قتل الأطفال والتنقيب عن الآثار بالجيزة: اتهام بالكذب بسبب خلافات جيرة

أعلنت الأجهزة الأمنية المختصة عدم صحة ما ورد بأحد مقاطع الفيديو الذي تم نشره عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي تضمن ظهور أحد الأشخاص مقيم بمنطقة الصف بالجيزة يطالب خلال الفيديو بالتحقيق مع تشكيل عصابي مكون من "5 أفراد محددين" بالإضافة إلى آخرين لقيامهم بالتنقيب عن آثار وخطف عدد من الأطفال من بينهم طفلة محددة ودفنهم بحفرة أسفل العقار الذي يقيمون فيه، مشيراً إلى أنً الحفرة امتدت حتى أسفل العقار الخاص به مسببه هبوط وتشققات وتصدعات في منزله.

وبالفحص تبين أن حقيقة اتهام الشاكي ترجع إلى وجود خلافات جيرة بينه وبين المشكو في حقهم، حيث أنه لم يستدل على أي شواهد أثرية ظاهرة بالمنزل محل الشكوى وكذا عدم وجود أية بيانات مدرجة بإسم الطفلة المحددة، كما تبين أنّ الشاكي سبق اتهامه فى العديد من القضايا، بالإضافة إلى قيامه ببث عدد من مقاطع الفيديو بذات المضمون وإعادة مشاركتها بشكل شبه يومى منذ فترة وسرد وقائع على غير حقيقية بغرض إثارة الرأى العام ضد المشكو فى حقهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.