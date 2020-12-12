واشنطن تصنف التونسي أشرف القيزاني كإرهابي عالمي "مصنف بشكل خاص"

صنفت الولايات المتحدة الأمريكية القيادي التونسي في تنظيم "داعش" الإرهابي، أشرف القيزاني، على أنه "إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن "القيزاني" المعروف بلقب "أبو عبيدة الكافي"، ينشط بمنصب "أمير جند الخلافة" في تونس، وهي جماعة تتبع لتنظيم "داعش".

كذلك شملت وزارة الخزانة الأمريكية القيزاني بالعقوبات، في تحديث جديد لقائمتها.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد دعت في بلاغ أصدرته منتصف العام الماضي، إلى الابلاغ عن 4 عناصر، بينهم أشرف القيزاني.

ويشغل أشرف القيزاني منصب أمير "جند الخلافة" في تونس، الذي نفذ العديد من الهجمات في تونس.