عاجل.. انفجار جسم غريب داخل مطار بغداد

ذكر مصدر أمني عراقي، أنَّ مطار بغداد الدولي شهد انفجار جسم غريب بداخله.

وقال المصدر الأمني، في حديث لقناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إنَّ "جسماً غريباً انفجر صباح اليوم، بين قاعدة علاء الجوية وسياج مدرسة الرد السريع داخل مطار بغداد الدولي".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنَّ "الانفجار لم يُخلّف أية إصابات بشرية"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أعلن في 23 نوفمبر الماضي، القبض على المنسق الإداري لتنظيم "داعش" في مطار بغداد الدولي.

وقال رسول في بيان صحفي: "من خلال المتابعة المستمرة والعمل الميداني، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على ما يسمى المنسق الإداري العام لعصابات داعـش الإرهابية المكني (أبو نبأ) بعمليةٍ فريدة من نوعها في مطار بغداد الدولي".

وأضاف المتحدث العسكري العراقي: "تمت متابعته بشكل دقيق من قبل استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب منذ انطلاقه من إحدى الدول ولغاية وصوله إلى العراق وكان يحاول عقد اجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف العاصمة بغداد"، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتابع اللواء رسول قائلا: "عرف المكني (أبو نبأ) بنشاطه الإرهابي منذ العام 2003 حيث انتمى لعديد من التنظيمات الإرهابية أبرزها القاعدة وداعش وكان يستقبل توجيهات برسائل ورقية محررة من ما يعرف بوالي العراق".

وأوضح "رسول": "كلف بمهام إدارة وتنسيق أعمال العصابات الإرهابية في العراق وتشكيل المفارز الأمنية والعسكرية والإعلامية ضمن قاطع محافظة بغداد، وقد جاءت هذه العملية العملية بسرية تامة ونجاح باهر".