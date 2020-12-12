إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارتين بالقليوبية

شهدت منطقة كفر أبو جمعة التابعة لمركز ومدينة قليوب، حادث انقلاب سيارتين سوزوكي على الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، ونقلوا إلى مستشفى قليوب لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالعظيم محمد، مدير إدارة المرور بالمحافظة، يفيد بانقلاب سيارتين سوزوكي أمام منطقة ترعة كفر أبو جمعة، التابعة لمركز قليوب، اتجاه القاهرة، ما أسفر عن 6 مصابين، نقلوا جميعا لمستشفى قليوب، لتقديم الرعاية الصحية لهم.

وانتقل العميد هشام دياب، وكيل إدارة مرور القليوبية، إلى مكان الحادث، لبدء عملية فحص أسباب الحادث، فيما دفع مرفق إسعاف القليوبية بـ5 سيارات إسعاف لمتابعة الحادث، وسرعة نقل المصابين إلى أقرب المستشفيات لعلاجهم.

وشهدت مدينة طوخ بالمحافظة، منذ أيام، إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بطريق "طوخ _ شبين القناطر"، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الدير التابعة للمركز.

ونقل المصابين لمستشفى شبين القناطر المركزي وبنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، بورود بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق "شبين القناطر - طوخ"، وعلى الفور انتقل المقدم محمو إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ لمكان البلاغ.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص، نتيجة السرعة الزائدة من قائدها، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلابها على الفور، وتبين إصابة 4 أشخاص، هم "رشا. ج. م" 28 سنة، بخلع في الكتف الأيسر، و"محمد. إ. م" 30 سنة، بجرح في الرأس، ونقلا لمستشفى شبين القناطر المركزي، و"محمد. م. م"، 33 سنة، بكسر في الساعد الأيمن، و"محمود. ا. ع"، 43 سنة، بكدمات وسحجات، جميعهم مقيمون في شبين القناطر، وجرى نقلهما لمستشفى جامعة بنها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.