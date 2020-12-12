أصعب وأفضل أيام البابا تواضروس خلال 8 سنوات على الكرسي البابوي

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن هناك لحظات صعبة كتيرة تمر على الإنسان وتؤثر فيه، ولكن يوم الاعتداء على مجموعة من الكنائس معًا في يوم فض اعتصام ميدان رابعة في 2013 كان يوم صعب ومسؤولية كبيرة.

وتحدث البابا تواضروس في لقاء مع قناة "اغابي" القبطية، بمناسبة الذكرى الثامنة لتجليسه على الكرسي البابوي، عن أصعب يوم وأفضل يوم مر عليه خلال الثماني سنوات الماضية.

وحول أصعب يوم قال البابا: "الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بعض الكنائس والأماكن كان أمرا صعبا، وموضوع وباء كورونا المستجد وانتشاره، واضطرارنا أن نأخذ قرارات لم تؤخذ من قبل لنحافظ على صحة الشعب والكنيسة والبلد، كل هذه قرارات صعبة".

وحول أفضل يوم له خلال السنوات الثماني الماضية، قال البابا: "الأيام الجميلة كثيرة جدا منها يوم تدشين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والسيمينارات التي تعقد مثل السيمينارات الدراسية الذي يقوم بها المجمع المقدس بحضور الأساقفة والمطارنة؛ ويكون هناك مناقشات ومواضيع دراسية؛ وهذا وقت جميل جدًا لأني أحب العمل الجماعي، وهناك أيضًا قرارات كثيرة ومن آخر القرارات افتتاح المكتبة البابوية المركزية، وهي مشروع جيد وبداية طيبة".

وكان البابا تواضروس الثاني، استقبل بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفد طبي من المتخصصين في عدد من المجالات الطبية وتقديم الاستشارات.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تم خلال اللقاء بحث بعض الأمور الخاصة بمشروع "كيمي" وهو المركز الطبي الجاري إنشاؤه في مدينة العبور.

وكان البابا تواضروس الثاني قد وضع حجر الأساس للمشروع في شهر نوفمبر من العام الماضي.

كما استقبل البابا تواضروس في المقر البابوي عدد من أساقفة الكنيسة القبطية لبحث الخدمة في الكنائس في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، منهم الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين.