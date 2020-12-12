شباب سوهاج بالخليج يطلقون حملة لشراء بطاطين لحماية البسطاء من الشتاء

أطلق مجموعة من الشباب العاملين في دول الخليج وينتمون إلى دائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج، حملة تبرعات على مواقع التواصل الاجتماعي لشراء كميات من البطاطين لحماية البسطاء من الأهالي من برد الشتاء.

وتقتصر التبرعات في الحملة على العاملين بدول الخليج وإرسال ما يجمعونه من تبرعات لشراء البطاطين وتوزيعها على الأهالي وفق كشوف معدة مسبقا، كما شارك في الحملة عدد من المواطنين في الداخل.

وقال أحمد مظهر، محاسب يعمل في السعودية، إن فكرة الحملة لم تكن وليدة اليوم وإنما تم تنفيذها من قبل، لافتا إلى أن هناك فريق من الشباب المتطوع يعمل بدائرة مركز العسيرات ولديهم كشوف معدة مسبقا بأسماء الأسر التي تحتاج إلى دعم ورعاية، ويتم جمع تبرعات وإرسالها لتلك الأسر قبل حلول شهر رمضان، كما يتم إرسال مساعدات لهم بشكل دائم، حسب مساهمات المتبرعين من العاملين في دول الخليج.

وأكد مظهر، أنه مع دخول فصل الشتاء تم إطلاق حملة لجمع تبرعات من العاملين في دول الخليج من أبناء العسيرات، لشراء بطاطين وتوزيعها على الأسر الفقيرة، وكانت المشاركات واسعة من العاملين.

ومن جانبه، قال بهاء عبدالوهاب، محاسب يعمل في السعودية، أحد المؤسسين للحملة، إن من واجب العاملين في دول الخليج مساعدة المحتاجين من أبناء وطنهم، موضحا أن الغالبية تشارك في الحملات التي يتم إطلاقها، مؤكدا أنه سيتم شراء كميات كبيرة من البطاطين هذا العام لتوزيعها على المحتاجين بدائرة مركز العسيرات.

وأكد عبدالوهاب، أنه يتم إرسال المبالغ التي يتم جمعها إلى عدد من المشاركين في الحملة من الشاب الذين يسعون إلى خدمة الأهالي ويتم شراء البطاطين وتوزيعها في إطار تام من السرية، مؤكدا أنه يتم إعلام المشاركين في الحملة بأوجه الصرف التي تمت.