مياه أسيوط: تطهير 10 محطات لإنتاج كوب ماء نظيف

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، السعي الدائم لإنتاج كوب ماء نظيف بأعلى معايير الجودة، حيث أنهت الشركة أعمال الغسيل والتطهير لجميع المروقات والخزانات الأرضية بجميع المحطات المرشحة الكبرى طبقاً لخطة الشركة لغسيل وتطهير المروقات هذا العام.

وأضاف عبدالغفار أنه تم الانتهاء من تطهير وتعقيم عدد 25 مروق بعدد 10 محطات مياه مرشحة كبرى نحو سلامة وجودة المياه المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن أعمال تطهير وتعقيم الخزانات والشبكات والمروقات تنفذ بأحدث سبل واستراتيجيات التطهير المتبعة لتحقيق الهدف الأساسى لجودة المياه التي تضخ للمواطنين عبر الشبكات فضلاً عن أعمال التعقيم والتطهير الطارئة التي تسير جنباً إلى جنب مع الخطة الدورية الموضوعة والتي تضمن سلامة مراحل تنقية المياه والبكترلوجية، باستخدام أحدث الأجهزة المعملية التي تثبت جودة المياه ومطابقتها للمعايير القياسية لوزارة الصحة.

نشر الوعي والثقافة للحفاظ على المياه

وكانت الشركة وقعت بروتوكولات تعاون مع الجمعيات الأهلية للمشاركة في مجال التوعية المجتمعية في نشر الوعي والثقافة للحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي.

وأكد رئيس الشركة أن التعاون المشترك بين الشركة والجمعيات في عدة مجالات يأتي كمشاركة مجتمعية تقدمها الشركة كمؤسسة تساهم في البناء والتعمير الحضاري والتنموي لكل طوائف المجتمع.

وأوضح أن مجالات التعاون بين الشركة ومختلف الجمعيات الأهلية تمثلت في عقد ندوات توعية للمواطنين في مجال ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لنشر الوعي لدى المواطنين وتثقيفهم بشكل كافي حول أهمية الحفاظ على مقومات التنمية الأساسية، وبث روح المحافظة على شبكات المياه والصرف الصحي، وعدم إهدار هذه الموارد أو التعامل معها بصورة غير لائقة.