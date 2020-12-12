سحب 1365 استمارة ترشح بانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن سحب 1365 طالبا (831 طالب، و525 طالبة) استمارات الترشح، في انتخابات اتحاد الطلاب، بمختلف كليات الجامعة، في أول خطوات انطلاق ماراثون الانتخابات للعام الجامعي 2020/ 2021.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى متابعته لإجراءات العملية الانتخابية واتخاذ كافة الضمانات التي تكفل إجراءها في مناخ من الشفافية والحيادية، يشجع الطلاب على الانخراط في التصويت بالانتخابات، كأول تجربة ديمقراطية يخوضها الطلاب.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، أن كلية الحقوق تصدرت كليات الجامعة في عدد الطلاب الذين أقبلوا على تسجيل أسمائهم للترشح، وسحب الاستمارات، بمعدل 94 طالبا و42 طالبة، وكلية الهندسة بإجمالي 133 طالب وطالبة (120 طالبا، و13 طالبة)، و112 طالبا بكلية التجارة (62 طالب و50 طالبة)، و110 طالبا بكلية الخدمة الاجتماعية (49 طالبت، و61 طالبة)، و108 طلاب في التربية الرياضية، (72 طالبا و36 طالبة)، أما في التمريض، فتم قيام 84 طالبا (50 طالبا و34 طالبة)، و79 طالبا في الآداب (28 طالبا، و51 طالبة)، و61 طالبا في كلية الطب (36 طالبا و25 طالبة).

وأضاف الدكتور شحاتة غريب، أن كلية العلوم سجل بها 58 طالبة وطالبة، و51 في الزراعة و46 في الحاسبات، و41 في كلية تكنولوجيا السكر، ومثلهم في كلية الطب البيطري، و37 في التربية النوعية، و28 في كلية التربية للطفولة المبكرة، و26 في كلية الصيدلة، و20 في طب الأسنان، و19 في الفنون الجميلة.

وصرح الدكتور شحاتة غريب، بأنه جاري فحص استمارات التسجيل على أن يتم غدا، الأحد 13 ديسمبر، إعلان الكشوف المبدئية لأسماء المرشحين على أن يتم تلقي الطعون يوم الإثنين 14 ديسمبر.