القبض على قاتل هارب من 4 أحكام بالإعدام و7 مؤبد

ألقى قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، القبض على عاطل هارب من 13 حكما قضائيا في جنايات قتل ومخدرات وشروع فى القتل وسرقة بالإكراه ومدان بـ4 أحكام بالإعدام شنقا و7 أحكام بالسجن المؤبد أثناء اختبائه في الإسماعيلية.

جاء ذلك في إطار استراتيجية الوزارة باستهداف وضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام وخاصة فى أحكام الجنايات ومتعددى الأحكام، حيث توصلت تحريات قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الإسماعيلية من تحديد مكان وضبط المحكوم عليه، عاطل، 29 عاما، بمنطقة عشش الصرف الصحى بالاسماعيلية، والمطلوب التنفيذ عليه فى 13 حكم جناية بتهم (مخدرات إتجار، قتل، شروع فى قتل، سرقة بالإكراه تشكيل عصابى والمحكوم عليه فيها بـ4 أحكام إعدام و7 بالسجن المؤبد و2 بالسجن لمدة 16 سنة.

كما تمكن قطاع الأمن العام من ضبط ساعة من ضبط 25 قطعة سلاح نارى و112 قضية مخدرات وتنفيذ 46942 حكما قضائيا متنوعا حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن 25 قطعة سلاح نارى، بحوزة 23 متهما وتنفيذ 46942 حكما قضائيا متنوعا بإجمالى 5230 محكوما عليه.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 2 تشكيل عصابى، ضما 12 متهما ارتكبوا جريمتى سرقة متنوعة وتم ضبط 112 قضية مخدرات بحوزة 121 متهما بحوزتهم 150 كيلو مخدرات.

وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين وتم ضبط 9 متهمين وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 14متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 333 دراجة نارية مخالفة وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 24595 مخالفة مرورية متنوعة.