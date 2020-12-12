غدا.. تسليم نواقص الكتب الدراسية للمعاهد الأزهرية بكفر الشيخ

عقد الدكتور السيد الباتع، الوكيل الثقافي بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، اليوم السبت، اجتماعاً بموجهي عموم المنطقة لمتابعة سير العمل بالمعاهد من خلال تقارير المتابعات الميدانية للقوافل المرورية علي معاهد المنطقة، وذلك بمقر مكتب الوكيل الثقافي، تحت رعاية الشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وناقش الاجتماع تشكيل وتوزيع أعداد لجان القوافل المرورية علي المعاهد والمقرر إقامتها كل خمسة عشر يوماً وتنفذ علي يومين بدءً من اليوم الأول والثاني من مطلع كل شهر علي أن تقوم بتقديم تقريرها في اليوم الرابع، وكذا في المرة التالية تكون في يومي 16 و17 بعد منتصف كل شهر، لتقوم بإعداد تقريرها وتقديمه للمنطقة في اليوم التاسع عشر من كل شهر.

كما بحث الاجتماع نواقص الكتب الدراسية للصفوف المتأخر وصول بعض كتب المواد بها، حيث تمت الإشارة الي أن جميع نواقص الكتب الدراسية سيتم تسلمها غداً الأحد للمنطقة من مخازن الأزهر بالقاهرة، لتكون في اسرع وقت لوصولها للمعاهد وتوزيعها علي الطلاب.