حملات توعوية بالمدارس لترشيد استهلاك المياه في أسيوط (صور)

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، على استمرار حملات التوعية بمختلف مدارس المحافظة، طبقًا للخطة التوعوية المعلنة طوال العام الدراسي، لرفع الوعي الثقافي المائي وترشيد استهلاك المياه.

التواصل مع الطلاب بمختلف الفئات العمرية

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن الأنشطة التوعوية تأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقّع بين شركة المياه ومديرية التربية والتعليم بأسيوط، للتواصل مع الطلاب بمختلف الفئات العمرية بمدارسهم، وتنظيم زيارات ميدانية للمحطات المرشحة الكبرى لتعريف الطلاب بمراحل تنقية المياه.

عرض برامج المحاكاة وكيفية تركيب القطع الموفرة

وشملت الحملات التوعوية معظم مدارس مركز أسيوط مع بداية العام الدراسي، حيث استقبلت مدرسة الانتصار للغات الفريق التوعوي ومدرسة النهضة الاعدادية بنات مصطحبة فريق سيارة خدمة العملاء المتنقلة والتوعية معه لعرض برامج المحاكاة، وكيفية تركيب القطع الموفرة كأحدى الوسائل لترشيد استهلاك المياه، وتعليمهم كيفية صناعة الصابون من الزيوت المستعملة كأداة لحسن استخدام شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تعليمهم كيفية شحن العدادات فضلا عن إمكانية تقديم أي خدمات تتعلق بالقطاع التجاري أو الفني.

نشر الوعي والثقافة للحفاظ على المياه

وكانت الشركة وقعّت بروتوكولات تعاون مع الجمعيات الأهلية للمشاركة في مجال التوعية المجتمعية في نشر الوعي والثقافة، للحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي.

وأكد رئيس الشركة، على أن التعاون المشترك بين الشركة والجمعيات في عدة مجالات يأتي كمشاركة مجتمعية تقدمها الشركة كمؤسسة تساهم في البناء والتعمير الحضاري والتنموي لكل طوائف المجتمع.

ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، أن مجالات التعاون بين الشركة ومختلف الجمعيات الأهلية تمثلت في عقد ندوات توعية للمواطنين في مجال ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي، لنشر الوعي لدى المواطنين وتثقيفهم بشكل كافي حول أهمية الحفاظ على مقومات التنمية الأساسية، وبث روح المحافظة على شبكات المياه والصرف الصحي، وعدم إهدار هذه الموارد أو التعامل معها بصورة غير لائقة.