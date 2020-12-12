تنظيم دورة تدريبية لمتابعة جودة تحاليل الصرف الصحي بمياه المنيا

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، تدريبًا عن ضبط وتأكيد جودة تحاليل الصرف الصحي، بمعرفة فريق التدريب بالمعمل المرجعي للصرف الصحي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور 18 متدربًا من المعمل المركزي بالشركة و9 متدربين بالمعامل الفرعية ولمدة خمسة أيام.

رفع كفاءة وقدرات العاملين وتدريبهم

صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بأن الشركة حريصة على رفع كفاءة وقدرات العاملين وتدريبهم، في إطار تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، لتطوير قطاع المعامل والجوده لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن.

وأكد "الشهاوي" أن قطاع المعامل والجودة يشهد فى الآونه الأخيرة طفرة كبيرة في التطوير، حيث يوجد بالشركة حاليا 34 معملا بالإضافة إلى 13 سيارة معمل متنقلة، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن المنياوي.

تركيب قطع موفرة للمياه داخل المساجد بـ أسوان

من جانبة أكد المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان، أنه تم البدء في تركيب القطع الموفرة للمياه داخل المساجد بالتنسيق مع مديرية أوقاف أسوان، في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بضرورة ترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، ومن أهمها تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه.

استكمال تركيب القطع الموفرة للمياه بمختلف دور العبادة على مستوى المحافظة

وأضاف "إسماعيل"، أنه تم تركيب القطع الموفرة للمياه في دور العبادة بأسوان عملا بوثيقة ترشيد استهلاك المياه، تحت رعاية الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء والتي تم توقيعها من كافة الوزارات، والتي تتبنى قضية ترشيد استهلاك المياه باستخدام القطع الموفرة للمياه، مشيرًا إلى أن سيتم استكمال تركيب القطع الموفرة للمياه بمختلف المساجد الأهلية والكنائس على مستوى المحافظة خلال الفترة المقبلة.