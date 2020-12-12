عاجل.. قمة مصرية عراقية أردنية في الربع الأول من 2021

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن أنه من المقرر عقد قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن خلال الربع الأول من العام المقبل؛ من أجل إعلان حزمة المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث، مشددًا على أهمية وضع آليات التنفيذ بشكل عاجل؛ حتى يتسنى الانتهاء من الاستعدادات للقمة الثلاثية المقبلة.

ووجَّه "مدبولي"، خلال جلسة المباحثات "المصرية - العراقية"، منذ قليل، الشكر والتقدير للدكتور خالد بتال نجم، وزير التخطيط العراقي، فيما يخص ما أثاره من أن اتفاقية "الإعمار مقابل النفط" ستدخل حيز التنفيذ الثنائي فور إنهاء الإجراءات الدستورية حيالها، وهو ما يجعل لدينا فرصة لنتفق على المشروعات المشتركة.

وأشار إلى أن هناك توجيهًا من جانب الرئيس السيسي بالبدء بشكل فوري في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة المحددة، لحين استكمال إجراءات التصديق على الاتفاق.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية أعرب عن استعداد مصر لتوفير أي مواد خام، أو مستلزمات، أو تجهيز منشآت للجانب العراقي على الفور، والتغلب على أية إجراءات روتينية قد تعرقل تفعيل هذا التعاون، بالإضافة إلى التوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة متابعة دائمة من الجانبين لتنفيذ هذه المشروعات.

وأشار "مدبولي"، إلى وجود توافق في الرؤى مع شقيقه العراقي مصطفى الكاظمي وهناك لجنة متابعة مشتركة بين البلدين، كما أن لدينا في الجانب المصري مساعد أول رئيس مجلس الوزراء وأمين عام المجلس اللذين يتوليان المتابعة لتنفيذ هذه المشروعات، ويوجد في المقابل لجنة في الجانب العراقي لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات برئاسة أمين عام مجلس الوزراء.

وأعرب عن تطلعه لسرعة التوصل إلى التوافق على مشروعات عاجلة، يتم التشاور بشأنها قريبًا مع مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، في مجالات محددة وواضحة مثل الإعمار والإسكان، أو الزراعة، أو الصحة.

وأكد رئيس الوزراء أنه "من المتوقع أن يكون لهذه المشروعات التي سيتم تنفيذها وفق رؤية قيادتي البلدين مردود إيجابي للغاية على الشعبين الشقيقين، ولقد لمست في زيارتي مؤخرًا لبغداد تحمس المسئولين العراقيين على كافة المستويات لتعزيز التعاون مع مصر".