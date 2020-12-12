خطوة بخطوة.. كيفية الحجز للكشف في معهد الأورام

طال مرض السرطان الخبيث العديد من الأشخاص في الآونة الأخيرة، حيث لم يعد هناك شخص ليس في عائلته أو محيط أصدقائه أو زملائه في العمل، إن لم يكن هو نفسه، قد تم تشخيص إصابته بورم في أحد أعضاء الجسم.

ويعتبر معهد الأورام، الجهة الأولى لهؤلاء المرضي نظرًا لأن به أفضل الأطباء، كما أنه مدعم من الحكومة المصرية وجزء كبير منه مجاني، كما يقدم العلاج لكافة الفئات مهما كانت مرحلة الإصابة أو نوعها.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي خطوة بخطوة كيفية حجز موعد في معهد الأورام، بداية من من مواعيد العيادات الخارجية وأسعار تذاكر الدخول للمعهد، والمراحل التي يمر بها المريض.

تعتبر الخطوة الأولى بعد تشخيص الطبيب إصابة شخص بورم، هو الذهاب إلى العيادات الخارجية لمعهد الأورام، في المواعيد المحددة، وهي كالآتي:

مواعيد العيادات الخارجية للمعهد "عيادة الجراحة"

السبت: ثدي، رأس ورقبة، جهاز هضمي، مسالك.

الأحد: ثدي، صدر، نساء، عظام وأنسجة رخوة.

الاثنين: ثدي، كبد، رأس ورقبة.

الثلاثاء: ثدي، نساء، مسالك.

الأربعاء: ثدي، صدر، جهاز هضمي.

الخميس: ثدي، رأس ورقبة، عظام وأنسجة رخوة.

أسعار التذاكر العيادات الخارجية في المعهد القومي للأورام

يمكن للمرضي الذين يترددون على المعهد القومي للأورام حجز تذاكر العيادات الخارجية، التي تنقسم فئتين كالآتي:

- النوع الأول المدعم

قيمة التذكرة 10 جنيهات، ويتم الحجز من السابعة صباحًا وحتى العاشرة صباحًا، وتبدأ مواعيد العيادات من الثامنة صباحُا وحتى الثالثة عصرًا.

-التذكرة الثانية الاقتصادية

يمكن لهذه الفئة للقادرين أو الفئات المتوسطة تحمل جزء من تكلفة العلاج، أو لديها تأمين صحي، ويبدأ حجز هذه التذاكر من الثالثة عصرُا وحتى السادسة مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

أسعار الفحوصات والتحاليل الطبية في المعهد القومي للأورام

بعد الدخول إلي العيادة المخصصة، يقوم الطبيب بتوقيع الفحص السريري للحالة، والإطلاع على الفحوصات والأشعة السابقة، يبدأ في طلب بعض الفحوصات الأخري، والتي تتراوح ما بين أشعة موجات فوق صوتية، أشعة على مناطق متفرقة من الجسم.

وتختلف الأسعار إذا ما كان التحويل من العيادة الخارجية لحالة مدعمة أم اقتصادية، وهي كالآتي:

-الجزء المدعم

بالنسبة للفحوصات للجزء المدعم، فأن الفحوصات مجانية، ولا يتحمل المريض أى تكلفة مادية، لكن تحديد موعد الأشعة يعتمد على قائمة الانتظار التي تسبقه.

-الجزء الاقتصادي

أسعار الفحوصات والتحاليل في الجزء الاقتصادي، تختلف حسب نوع الفحص والحالة، ولكنها تتراوح ما بين 50 إلى 350 جنيهًا.

لكن بعض الفحوصات لديها قائمة انتظار حتى في الجزء الاقتصادي، مثل فحص الماموجرام لاكتشاف سرطان الثدي.

بعد إجراء كافة الفحوصات، والتحاليل، يتم عمل "كونسلتو" طبي لفحص ملف الحالة، وبعدها يحدد الطبيب الإجراءات التي يجب اتباعها سواء البدء بالجراحة أو العلاج الكيمائي أو الإشعاعي، وما إذا كانت الحالة تستدعى دخول فورى للمعهد أو يتم وضعها على قائمة الانتظار.