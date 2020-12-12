عطل فني مفاجئ يمنع إذاعة برنامج "الستات ما بيعرفوش يكدبوا"

تعرضت أستوديوهات قناة "cbc" لعطل فني مفاجئ منعها من إذاعة برنامج الستات "ما بيعرفَوش يكدبوا" الذي يعرض يوميا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرا.

واضطرت القناة لإذاعة جزء من حلقة يوم الأربعاء الماضي، فيما نوهت صفحة البرنامج عن أسباب عدم إذاعة الحلقة عقب ساعتين من موعدها المقرر يوميا.

برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" .. يُعرض يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا وحتى الساعة الخامسة، وتقدمه كلٌ من الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني وسهير جودة.