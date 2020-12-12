اتحاد التأمين يقترح غطاء تأمينيا لتكاليف التقاضي لحقوق الملكية الفكرية

قال الاتحاد المصري للتأمين، إن ارتفاع تكاليف التقاضي بخصوص حقوق الملكية الفكرية يشكل عقبة حقيقية أمام أصحاب هذه الحقوق، فالكثير من أصحاب هذه الحقوق لا يملكون القدرة المالية على تحمل تكاليف التقاضي المرتفعة ولذلك وجدت الحاجة إلى إيجاد حل لهذه المشكلة، وأحد الحلول الفعالة هو التوصل إلى صيغة مبتكرة تتضمن إيجاد غطاء تأميني تقوم من خلاله شركات التأمين بتغطية تكاليف التقاضي، وذلك لتمكين أصحاب هذه الحقوق من الحفاظ على حقوقهم وحمايتها والدفاع عنها.

وأضاف "الاتحاد" في نشرته الصادرة اليوم، أن تأمين الملكية الفكرية يقدم آلية فعالة من آليات دعم قطاع التأمين للابتكار والاختراع وحماية الملكية الفكرية وحماية الأصول غير الملموسة وتعويض العملاء عن التكاليف القانونية والأضرار بسبب انتهاك الملكية الفكرية وتوفير الموارد المالية لأصحاب الملكية الفكرية للحفاظ على حقوقهم.

وأوضح "الاتحاد" أنه يجب نشر الوعي حول اهمية تأمين الملكية الفكرية وأثرها على الشركات المتوسطة والصغيرة ذات الموارد المحدودة والتوعية بشأن العواقب المالية التي قد تنشأ عنها ودور التأمين في التخفيف من تلك العواقب ومساعدة الشركات في الاستمرارية والحفاظ على الربحية ودعم الشركات للتطوير الدائم والابتكار والحفاظ على حقوقهم.

ودعا "الاتحاد" إلى دراسة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية من قبل اللجان الفنية المختصة بالاتحاد بالإضافة الى جمع الإحصاءات والبيانات حول الأضرار الحقيقية المترتبة عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية وبناءً عليه البدء في التفكير في مدى احتياج هذه الأضرار لتقديم تغطيات تأمينية لها بالسوق المصري وخصوصا في ظل وجود كيانات وشركات عالمية في السوق المصري على دراية ومعرفة بهذه الأضرار والمخاطر مما يسهل على شركات التأمين المصرية تقديم هذه التغطيات لها.

وارتفعت قيمة الملكية الفكرية في السنوات الأخيرة وزادت الإيرادات المحققة من تأجير الملكية الفكرية بنسبة 700٪ تقريبًا بين عامي 2012 و2018 مع توقع استمرار ارتفاعها، بحسب "الاتحاد" لافتاً إلى أنه وفقًا لبعض الدراسات، فإن حوالي نصف قادة الشركات فقط يفهمون قيمة وأهمية الملكية الفكرية ويشاركون بفاعلية في التخطيط الاستراتيجي المتعلق بـالملكية الفكرية ومن المرجح أن يجدوا أنسب آليات الحماية التي يمكن أن تدعم التحركات الاستراتيجية الهجومية والدفاعية طويلة المدى ويفكروا بعناية في أفضل طريقة لاستغلال ملكيتهم الفكرية.