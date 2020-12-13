الأطباء 3 مسجلين خطر.. سلخانة تعذيب في البدرشين تحت ستار علاج الإدمان

المكان عبارة عن فيلا حصينة.. والأمن يضبط 65 مدمنا وأدوية قاتلة فى فيلا ذات مظهر براق فى مكان ناء وسط الزراعات بإحدى قرى مركز البدرشين بالجيزة، دارت خلف الأبواب المغلقة، وقائع تعذيب مروعة لـ 65 شخصا من مدمنى المخدرات بحجة علاجهم من الإدمان بأدوية غير مصرح بها ووسائل غير آدمية للعلاج.

* قلعة غامضة يبدو المكان من الخارج براقا، فيلا مزينة بألوان زاهية، ومصابيح إضاءة ديكورية، مظاهر الفخامة فى المكان لا تخطؤها العين، المكان بشكل عام غير لافت للانتباه باستثناء أنه مغلق على الدوام ومحصن بشكل جيد، وبعض الصرخات الشاردة فى عتمة الليل تشق صمت الزراعات من حول المكان، يشبه المكان قلعة حصينة ومريبة فى مكان مهجور.

* 14 غرفة وانضباط مرعب بحسب مصدر أمنى، النوافذ محصنة من الخارج بقضبان من الحديد، وفى الداخل غرفة مغلقة بأبواب حديدة ووسائل إعاشة وأثاث مجهز لإقامة طويلة، وفى كل غرفة عدد من الاشخاص المتعايشين فى انضباط مرعب، تتحرك عيونهم فى خوف دائم.

* 3 مسجلين المكان لم يكن سوى وكر او مصحة بير سلم لعلاج الادمان يديرها 4 اشخاص يزعمون انهم اطباء بينهم 3 مسجلين خطر فى قضايا مختلفة بينها تجارة المخدرات، يتولون احتجاز المدمنين بحجة علاجهم وفق برنامج سرى ، لكنهم يقومون بتعذيبهم بعد تقييدهم بالحبال والسلاسل واخضاعهم لبرنامج علاجى بادوية غير مصرح بها

* معلومة عابرة معلومة عابرة وصلت الاجهزة الامنية حول وجود نشاط مريب فى المكان فتم تكوين فريق عمل من ضباط المباحث اسفرت جهوده عن استغلال 3 مسجلين خطر للمكان فى الحصول على مبالغ مادية كبيرة من اسر المدمنين نظير علاجهم فتم اعداد مأمورية لمداهمة المكان وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط فيلا "مستأجرة" بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة يتم إدارتها كمركز طبى (لعلاج الإدمان) بدون ترخيص وإحتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية*أطباء مزيفون تم ضبط 4 أشخاص من القائمين على إدارة المركز "لثلاثة منهم معلومات جنائية" وضبط 65 شخص من متعاطى المواد المخدرة مُحتجزين داخل الفيلا دون وجه حق ومتواجدين من فترات مختلفة و ضبط كمية من الأدوية والأدوات الطبية مجهولة المصدر و عدد من سجلات الدفتر خاصة بنزلاء المركز وعدد من دفاتر إيصالات النقدية بإسم المركز و عقد إيجار للعقار – مجموعة من الحبال والعصى تستخدم فى تكبيل النزلاء و مبلغ مالى.بمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بإدارة المكان كمركز طبى لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية والعصبية للمتعاطين وأن الحبال والعصا المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء للسيطرة عليهم .