شعبة الهندسة المعمارية: تصميم المباني يجب أن يكون مناسبا لكود الحريق

عقدت شعبة الهندسة المعمارية برئاسة الدكتور معتز محمود طلبه، ثاني فعاليات سلسلة المحاضرات المجانية، وتعد المحاضرة الجزء الثاني من محاضرات تحمل عنوان "كود صيانة المباني"، وذلك مساء أمس.

وقال رئيس شعبة الهندسة المعمارية إن الهدف من عقد هذه المحاضرات والذي أقره مجلس الشعبة بعد دراسة أحوال المهندسين المعماريين "حيث اتضح لنا أن أغلب المهندسين المعماريين يعملون في مجال التصميم العمراني، أو التخطيط العمراني ومن هنا حاولنا جاهدين أن نوجد للشباب المعماريين فرص عمل جديدة".

ووفقا لبيان عن النقابة، تابع طلبه: "بالاتصال مع الدول العربية وجدنا أنهم في حاجة إلى مهندسين لإعادة الإعمار في الوقت الذي نسعى فيه لفتح مجالات تدريب للمهندسين وبخاصة حديثي التخرج المعماريين كي يتعلموا كيفية إعادة الإعمار وفتح مجال لهم أن يعملوا في مجال الصيانة حيث تسعى الدولة لأن يكون لكل مبنى رقم أو كود ومن أجل تحقيق ذلك سيطبق على المبنى كود الصيانة، وأيضًا إيجاد فرص عمل في مجال إدارة المشروعات من خلال التعاون مع الجهات المختلفة".

وأكد طلبة أن المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين تحدث عن دور المعماري في كود الحريق، مشددًا على أهمية معرفة وفهم المهندس المعماري لكود الحريق خاصة أن كل المباني ستحتاج في تصميمها أن يكون مناسبًا لكود الحريق ومن هنا تأتي أهمية المحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل التي ستقوم بها الشعبة المعمارية.

ودعا الطلبة الحضور من المهندسين والطلاب إلى التفكير في الغد القريب وماذا سأعمل بعد التخرج وكيف سأصقل معلوماتي حتى أتأهل لسوق العمل ومتطلباته، مختتمًا كلمته بالتأكيد على أن الشعبة لا تدخر جهدًا في التخديم على مهندسيها مستنكرًا اختزال دور النقابة في القيام بدورها الاجتماعي من خلال خدمات الرعاية الصحية والرحلات والمعاشات، بينما القائمين على أمرها وجميع شعبها الهندسية حريصة على الارتقاء بالمستوى العلمي للمهندسين والارتقاء بمهنة الهندسة لأنها في الأساس نقابة مهنية.

من جانبها، دعت المهندسة ياسمين الموجي، عضو المجلس الأعلى ورئيس لجنة التدريب بشعبة الهندسة المعمارية، جميع الحضور إلى التقدم بمقترحاتهم للشعبة لعمل المحاضرات والدورات التدريبية التي تلزمهم لصقل معلوماتهم "والتي ستقدمها قامات علمية هندسية كبيرة يسعدها أن تتعاون مع النقابة والشعبة لتأهيل شباب المهندسين وإطلاعهم على كل جديد في مجال الهندسة المعمارية ومن ثم تحسين فرصهم في الحصول على فرصة عمل جيدة".