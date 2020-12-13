تركيب قطع موفرة لاستهلاك المياه بالمساجد والكنائس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لتركيب قطع موفرة لاستهلاك المياه في المساجد والكنائس.

وذكر المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تنفذ خطة توعوية سنوية تستهدف مختلف فئات المجتمع، من خلال إنتاج عدد من المواد الإعلامية للتوعية بأهمية المياه وترشيد استهلاكها، فضلًا عن التوسع في تركيب القطع الموفرة بدور العبادة والمساجد الأهلية، والتي أثبتت فعاليتها في توفير 40% تقريبًا من معدل الاستهلاك.

تركيب القطع الموفرة وتحديد مسؤولي الصيانة الدورية لها

من جانبه، قال المهندس محمد عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ، إن تركيب القطع الموفرة لمياه الشرب في دور العبادة يُنفذ وفق خطة زمنية محددة، من قبل لجنة مشتركة مع المحافظة، التي تتولى تركيب القطع الموفرة وتحديد مسؤولي الصيانة الدورية لها في كل مركز ومدينة؛ لضمان الحفاظ عليها من السرقة أو التلف.

جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ، يوضح مراحل تنفيذ المبادرة، فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بترشيد استهلاك المياه، وعملًا بالوثيقة الموقعة من قبل الوزارات المعنية التى تتبنى هذا الملف، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وبدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان في تركيب القطع الموفرة للمياه داخل المساجد بالتنسيق مع مديرية أوقاف أسوان، في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بضرورة ترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة ومن أهمها تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه.

وفي السياق ذاته، قال المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أنه تم تركيب القطع الموفرة للمياه في دور العبادة بالمحافظة عملًا بوثيقة ترشيد استهلاك المياه، تحت رعاية الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء والتي تم توقيعها من كافة الوزارات، والتي تتبنى قضية ترشيد استهلاك المياه باستخدام القطع الموفرة للمياه، مشيرًا إلى أن سيتم استكمال تركيب القطع الموفرة للمياه بمختلف المساجد الأهلية والكنائس على مستوى المحافظة خلال الفترة المقبلة.