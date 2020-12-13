سر اختفاء طالبة جامعية بأسيوط: ذهبت لشاب في الفيوم للزواج منه

تمكن فريق مباحث قسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط من كشف غموض واقعة اختفاء طالبة جامعية عن منزل أهلها، حيث كشفت تحريات فريق مباحث القسم أن الفتاة لم يتم اختفاءها قسرا، بل ذهبت بكامل إرادتها إلى أحد الشباب من محافظة الفيوم لرغبتها في الزواج منه وذلك بعد تعرضها للضرب من قبل والديها بسبب علاقتها به.

وكان قد تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورقسم شرطة ثان أسيوط يفيد وصول بلاغ من مالك محل ملابس، يفيد بتغيب نجلة شقيقته، وهي طالبة جامعية عن مسكن أهليتها عقب توجهها للجامعة.

وتوصلت تحريات مباحث القسم إلى ارتباط المتغيبة بأحد الأشخاص، وتبين أنه عامل مقيم بمحافظة الفيوم، وباستهدافه تم العثور على المتغيبة برفقته، وبسؤالها أقرت بأنها تركت منزل أهليتها برغبتها، لسوء معاملتهم لها، وأنها ترغب فى الزواج من هذا الشاب وعدم العودة مرة أخرى إلى منزلها.

وفى سياق متصل، نشرت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشورا حول تغيب الفتاة عن منزلها بمحافظة أسيوط، وناشد شقيقها من يعثر عليها الاتصال بأرقام هواتف محددة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد اثنين من القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين تواجدهما خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، لقيامهما بالترويج لأخبار مغلوطة من شأنها تكدير الأمن، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.