غسيل وتطهير شبكات المياه والصرف الصحي بأسيوط

أكد المهندس محمد صلاح عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، استمرار الخطة الدورية لأعمال غسيل وتطهير الشبكات والتي تسير جنبا إلى جنب مع خطة الطوارئ التي تنفذها الشركة على مدار الشهر لتغطي أعمال غسيل وتطهير شبكات المياه والصرف الصحي.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الغرف المكشوفة

وناشد السادة المواطنين بضرورة إصلاح غرف الصرف الصحي الخاصة بهم لإضرارها بالشبكة وأسبابها في ظهور الطفوحات بالشوارع، ما يدفع الشركة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الغرف المكشوفة لما يؤثر ذلك على صعوبة إجراء أعمال الغسيل والتطهير نظرا لاحتواء هذه الغرف المكشوفة على مخلفات صلبة ونفايات وغير ذلك من الفضلات التي تسبب انسدادات كبيرة بالشبكات.

لجنة طوارئ بالشركة لفحص أي شكوى

وأضاف أن لجنة الطوارئ بالشركة على أتم الاستعداد للتوجه لفحص أي شكوى، وعمل اللازم في ضوء نتائج الفحص.

وقام الفريق التوعوي بالشركة بنشر الملصقات التوعوية على المنازل للتنويه على السادة العملاء بأهمية إصلاح الغرف الخاصة تجنبا لحدوث أي مشكلة قد تسبب مشكلات صحية وبيئية.

تنظيم زيارات ميدانية للمحطات المرشحة الكبرى

وأشار إلى أن الأنشطة التوعوية تأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين شركة المياه ومديرية التربية والتعليم بأسيوط للتواصل مع الطلاب بمختلف الفئات العمرية بمدارسهم، من ناحيه وتنظيم زيارات ميدانية للمحطات المرشحة الكبرى لتعريف الطلاب بمراحل تنقية المياه.

وشملت الحملات التوعوية معظم مدارس مركز أسيوط مع بداية العام الدراسي فاستقبلت مدرسة الانتصار للغات الفريق التوعوي ومدرسة النهضة الإعدادية بنات مصطحبة فريق سيارة خدمة العملاء المتنقلة والتوعية معه لعرض برامج المحاكاة وكيفية تركيب القطع الموفرة كإحدى الوسائل لترشيد استهلاك المياه، وتعليمهم كيفية صناعة الصابون من الزيوت المستعملة كأداة لحسن استخدام شبكات الصرف الصحي بالإضافة إلى تعليمهم كيفية شحن العدادات فضلا عن إمكانية تقديم أي خدمات تتعلق بالقطاع التجاري أو الفني.