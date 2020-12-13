القضاء الإداري يرفض الطعون على قرار مجلس المحامين بدمج الفرعيات

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، برفض الطعون المقامة على قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بدمج النقابات الفرعية قبيل إجراء انتخابات بتلك الفرعيات وفقا لما نص عليه قانون النقابة، وبناء على الحكم الصادر سيتمّ إجراء استفتاء للجمعيات العمومية على الدمج من عدمه يومي 18 و19 من الشهر الجاري، على أن يتمّ فتح باب الترشح لانتخابات الفرعيات يوم 26 ديسمبر المقبل، على أن يعلن الجدول الخاص بالمواعيد الإجرائية للانتخابات خلال الأيام المقبلة.

وكان مجلس نقابة المحامين، قرر النظر في أمر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية الواقعة في كل محافظة، وذلك وفقا لنص المادة 144 من قانون المحاماة، والنظر في الدعوة إلى إجراء انتخابات النقابات الفرعية.

وكان مجلس نقابة المحامين أصدر قرارًا في اجتماع سابق له، أكّد فيه أنَّه تطبيقًا لنص المادة 144 من قانون المحاماة، إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية لكل من محافظات "القاهرة، البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، أسيوط، القليوبية، الجيزة".

وجاء القرار بعد تصويت المجلس منفردًا على إنشاء نقابة فرعية واحدة للمحاكم الابتدائية الواقعة بدائرة كل محافظة منهم، وجاء التصويت كالآتي:

1- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة القاهرة (موافقة 18 عضوًا).

2- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة البحيرة (موافقة 18 عضوًا).

3- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الشرقية (موافقة 17 عضوًا).

4- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الإسكندرية (موافقة 21 عضوًا).

5- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الغربية (موافقة 20 عضوًا).

6- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الدقهلية (موافقة 18 عضوًا).

7- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة أسيوط (موافقة 17 عضوًا).

8- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة القليوبية (موافقة 9 عضوًا).

9- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الجيزة (موافقة 18 عضوًا).

وأكّد مجلس النقابة أنَّ القرار لا يسري إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية التي قرر المجلس إنشائها وفقًا لنص المادة سالفة الذكر، على أن تدعى الجمعيات العمومية للاستفتاء على القرار في ميعاد سوف يعلن عنه قريبًا، وقبل انعقاد انتخابات الفرعيات.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت في الدعويين رقمي 54234، و54285 لسنة 74ق، بقبولهما شكلًا وبوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 أغسطس 2020 بدعوة الجمعية العمومية لنقابتي شرق وغرب إسكندرية الفرعيتين للانعقاد للموافقة من عدمه على إنشاء نقابة واحدة تشمل محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائية.

ويأتي ذلك بعد أن أصدَر رجائي عطية نقيب المحامين، في أغسطس الماضي، 3 قرارات بشأن دعوة الجمعية العمومية لكل من نقابتي شمال وجنوب الشرقية، ونقابتي شرق وغرب الإسكندرية، ونقابتي شمال وجنوب أسيوط.