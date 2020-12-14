تشانج آه.. 7 سنوات على أول هبوط "ناعم" لمركبة فضاء صينية على سطح القمر

تشانج آه-3 هي مهمة استكشاف قمرية أجرتها إدارة الفضاء الوطنية الصينية، تتضمن المهمة جهاز هبوط آلي وعربة فضائية، وأطلقت تشانج آه-3 بنجاح في 1 ديسمبر 2013 من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية، وهبطت في مثل هذا اليوم 14 ديسمبر قبل 7 سنوات، فيما سمي بالهبوط الناعم الذي لا يؤدي لتدمير المركبة.

وبحسب المعلومات المذكورة عن المهمة فإنها تمثل جزءًا من المرحلة الثانية في البرنامج الصيني لاستكشاف القمر، وتتضمن هذه الرحلة العربة الفضائية الأولى للصين، وصلت إلى المدار القمري في 6 ديسمبر 2013، وهبطت على سطح القمر في 14 ديسمبر في 13:12 بالتوقيت العالمي الموحد. وهي بذلك تكون أول مركبة فضائية تجري هبوطًا ناعمًا - هبوطًا لا يؤدي إلى تدمير المركبة الهابطة - على القمر منذ مركبة الفضاء السوفيتية لونا 24 التي نفذت مهمتها في 1976.

سميت المهمة باسم تشانج، إلهة القمر في الميثولوجيا الصينية، وهي لاحقة لمسباري تشانج آه-1 وتشانج آه-2، وسميت المركبة القمرية باسم يويتو، أرنب اليشم، وهو اسم اختير عبر استفتاء على الإنترنت، ويأتي من أسطورة صينية عن أرنب أبيض يعيش على القمر.

ويذكر أن المسبار القمري الأول للصين كان تشانج آه-1 الذي أطلق في 24 أكتوبر، 2007 من قاعدة شيتشانج للأقمار الصناعية، ودخل المدار القمري في 5 نوفمبر، حيث عمل المسبار حتى 1 مارس 2009، وتقرر صدمه عن عمد بسطح القمر، علما بأن البيانات التي جمعها تشانج آه-1 ساعدت في رسم خريطة ثلاثية الأبعاد للقمر مما ساعد في اختيار موقع هبوط تشانج آه-3.

بينما أطلق تشانج آه-2 في 1 أكتوبر 2010 لإجراء أبحاث من مدار يبعد 100 كم عن سطح القمر، تحضيرًا لهبوط تشانج-3 الناعم، وكان تشانج-2 مشابهًا في تصميمه لتشانج آه-1 لكنه كان مزودًا بمعدات مطورة قدمت صورًا أعلى وضوحًا لسطح القمر لتساعد في تخطيط مهمة تشانج آه-3، وفي 2012، سُير تشانج آه-2 في مهمة مددة إلى النيزك تاوتس 4179.

في مارس 2012، بدأت الصين تصنيع جسم وحمولة مركبة هبوط تشانج آه-3، والتي ستعمل على إجراء دراسات للفضاء وسطح القمر على نحو مستقل من العربة الفضائية الجوالة، ومثل رحلات السالفة له، تعد مهمة تشانج آه-3 جزءًا من مهمات آلية مستقبلية لاستكشاف القمر.