مصرع وإصابة 13 في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بقليوب

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين، إثر انقلاب سيارة أجرة أعلى كوبري قليوب في اتجاه القاهرة، ما أدى لتوقف الحركة المرورية بالطريق، ونُقلت الجثة والمصابين لمستشفى قليوب، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة والاستعلام عن حالة المصابين، وطلب تحريات المباحث، والكشف الفني على السيارة وانتظار المعمل الفني لمعاينة الحادث.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن إخطارًا من العميد عبد العظيم محمد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بانقلاب سيارة أجرة أعلى كوبري قليوب تجاه القاهرة، وانتقل العميد هشام دياب وكيل إدارة المرور، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، وجاري نقلهم جميعًا لمستشفى قليوب التي تولت التحقيق.

وفي وقت سابق، تمكنت أجهزة مجلس مدينة قليوب والحماية المدنية ومرور القليوبية بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية بقليوب من رفع سيارة أجرة "ركاب" سقطت بترعة كفر أبو جمعة التابعة للمدينة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بعد اصطدامها بسيارة سوزوكى باتجاه القاهرة، حيث تم استخراج السيارة ونقلها للمجلس.

ووقع اتصادم بين سيارتين الأولى سوزوكى "ق ه ب 2379" قيادة "سيد أحمد س ع" 34 عاما، مقيم بقلما مركز قليوب تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وسيارة ميكروباص "ق ص ج 7396" قيادة "محمود أ م ع" 33 عاما، مقيم الباجور منوفية، وسقطت بترعة كفر أبو جمعة نتيجة حادث التصادم.

وكانت منطقة كفر أبو جمعة التابعة لمركز ومدينة قليوب، حادث إنقلاب سيارتين سوزوكى على الطريق الزراعى "القاهرة الإسكندرية"، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص حتى الأن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب لتقديم الخدمة الطبية لهم.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد العظيم محمد مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بإنقلاب سيارتين سوزوكى وركاب بترعة كفر أبو جمعة التابعة لمركز قليوب إتجاه القاهرة، وهو ما أسفر عن 6 مصابين حتى الأن، تم نقلهم جميعا لمستشفى قليوب لتقديم الرعاية الصحية لهم.