بالعنوان ورقم التليفون.. قدم شكوتك بجميع فروع مياه الشرقية

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عددا من الآليات لتقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.

وتستعرض "الوطن" عناوين وأرقام التليفونات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية وجميع الفروع التابعة لها ليتمكن المواطن من تقديم شكواة بيسر وسهولة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية

العنوان: 29 ش سعد زغلول – الزقازيق –خلف مديرية الإسكان - محافظة الشرقية

التليفون:0552302532-0552363792

الفاكس:0552363792

رقم خدمة العملاء:125

رقم متابعة شكاوى خدمة العملاء:01205502060

رقم متابعه الشكاوى:01205502098-01205502086

البريد الالكترونى:rel@shapwasco.com.eg

http://www.shapwasco.com.eg

** الفروع

مركز الزقازيق

العنوان : رافع مياه الزراعة

ت-2241352

ديرب نجم

العنوان : ش النصر – امام مقر طلعت السويدي

ت - 3765261

الابراهيمية

العنوان : ش الحرية – بجوار مكتب بريد الابراهيمية

ت- 2605633- 2590096 - 2590096

ههيا

العنوان : الطريق الدائرى بجوار السلخانة – امام مساكن السلام

ت - 2569313 - 2552913

ابو كبير

العنوان : ش مصطفى كامل – بجوار نادى ابو كبير الرياضى

ت - 3510401 - 3510401

ابو حماد

العنوان : منشاه العباسة – محطة مياه العباسة

ت- 3167134 - 3167161

بلبيس

العنوان : ش بور سعيد – امام مدرسة الفردوس

ت- 2850189 - 2866552

مشتول السوق

العنوان : ش العروبة - بجوار مجمع المدارس

ت- 2576866 - 2576067

منيا القمح

العنوان : عزبة بابور النور - بجوار نادى المعلمين

ت- 3656272-3663978- 3656272

كفر صقر

العنوان : ش البحر – حى النصر – بجوار موقف الزقازيق

ت- 3187125 - 3187125

اولاد صقر

العنوان : ش البحر - بجور مركز الشرطة

ت- 3460039- 3460039

فاقوس

العنوان : ش الانتاج – بجوار مساكن العباسة

ت- 3945201-3980731-3945201

الحسينية

العنوان : حى 6 اكتوبر – امام مجلس المدينة

ت- 2774041-2771899

صان الحجر

ت- 2998012-2998012

العنوان : حى طيبه

الصالحية الجديدة

ت- 3201689- 3203815

العنوان: مجاورة 2