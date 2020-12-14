بالعنوان ورقم التليفون.. قدم شكوتك بجميع فروع مياه الشرقية
كتب:
سلامة عامر
07:33 ص | الإثنين 14 ديسمبر 2020
عداد مياة "ارشيف"
أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عددا من الآليات لتقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.
وتستعرض "الوطن" عناوين وأرقام التليفونات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية وجميع الفروع التابعة لها ليتمكن المواطن من تقديم شكواة بيسر وسهولة.
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية
العنوان: 29 ش سعد زغلول – الزقازيق –خلف مديرية الإسكان - محافظة الشرقية
التليفون:0552302532-0552363792
الفاكس:0552363792
رقم خدمة العملاء:125
رقم متابعة شكاوى خدمة العملاء:01205502060
رقم متابعه الشكاوى:01205502098-01205502086
البريد الالكترونى:rel@shapwasco.com.eg
http://www.shapwasco.com.eg
** الفروع
مركز الزقازيق
العنوان : رافع مياه الزراعة
ت-2241352
ديرب نجم
العنوان : ش النصر – امام مقر طلعت السويدي
ت - 3765261
الابراهيمية
العنوان : ش الحرية – بجوار مكتب بريد الابراهيمية
ت- 2605633- 2590096 - 2590096
ههيا
العنوان : الطريق الدائرى بجوار السلخانة – امام مساكن السلام
ت - 2569313 - 2552913
ابو كبير
العنوان : ش مصطفى كامل – بجوار نادى ابو كبير الرياضى
ت - 3510401 - 3510401
ابو حماد
العنوان : منشاه العباسة – محطة مياه العباسة
ت- 3167134 - 3167161
بلبيس
العنوان : ش بور سعيد – امام مدرسة الفردوس
ت- 2850189 - 2866552
مشتول السوق
العنوان : ش العروبة - بجوار مجمع المدارس
ت- 2576866 - 2576067
منيا القمح
العنوان : عزبة بابور النور - بجوار نادى المعلمين
ت- 3656272-3663978- 3656272
كفر صقر
العنوان : ش البحر – حى النصر – بجوار موقف الزقازيق
ت- 3187125 - 3187125
اولاد صقر
العنوان : ش البحر - بجور مركز الشرطة
ت- 3460039- 3460039
فاقوس
العنوان : ش الانتاج – بجوار مساكن العباسة
ت- 3945201-3980731-3945201
الحسينية
العنوان : حى 6 اكتوبر – امام مجلس المدينة
ت- 2774041-2771899
صان الحجر
ت- 2998012-2998012
العنوان : حى طيبه
الصالحية الجديدة
ت- 3201689- 3203815
العنوان: مجاورة 2