التكلفة والعمالة المطلوبة.. تعرف على خطوات بدء مشروع تجفيف البصل والثوم

فكرة توفر البصل والثوم بكثرة في الأسواق قد يكون حافزا للبعض لبدء مشروع جديد كون هذا الخضار له ميزة عالمية لارتفاع نسبة المواد الصلبة به فتكون بذلك عملية التجفيف ممتازة لصاحب المشروع في حال تصدير المجفف منه لتحقيق عائد من العملات الصعبة، فضلا عن تشغيل العمالة وخلق فرص عمل للشباب.

وعليه، تستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة دراسة جدوى لإقامة مشروع تجفيف البصل والثوم.

الآلات والمعدات اللازمة لمشروع تجفيف البصل والثوم

الآلات والمعدات

حددت دراسة الجدوى عددا من الآلات والمعدات والخامات المستخدمة في مشروع تجفيف البصل والثوم، وهي:

1 - غسالة بصل كاملة .

2 - مخرطة .

3 - هزاز .

4 - ماكينة تجفيف .

5 - كسارة .

6 - غلاية .

7 - ميزان طبلية .

8 - ماكينة تعبئة نصف آلية.

الخامات

- البصل بكافة أنواعه كالشتوى والصيفي والنيلي وبصل الصعيد .

دراسة السوق المستهلك لمشروع تجفيف البصل والثوم

يستهدف المشروع شريحة تسويقية عريضة من المجتمع حيث يدخل البصل في أغلب الأكلات المصرية وهناك طلب متزايد للتصدير.

العملاء المتوقعون: سلاسل ومحلات السوبر ماركت ومصانع الأغذية والمطاعم ومحال تصنيع الوجبات السريعة، وأخيرًا التصدير .

الدراسة المالية لمشروع تجفيف البصل والثوم

عمر المشروع: 5 سنوات .

مدة دورة الإنتاج: 1 شهر .

العمالة المطلوبة: 20 عاملا.

الاستثمارات الكلية للمشروع "رأس المال+ القرض": 6040284 جنيه .

رأس المال "مساهمة المستفيد": 1364000 جنيه.

قيمة القرض المطلوب: 4676284 جنيها.

حجم المبيعات السنوية المتوقعة للمشروع

السنة الأولى: 17640000 جنيه - السنة الخامسة: 25200000 جنيه.

صافي الأرباح السنوية المتوقعة للمشروع

السنة الأولى: 2051217 جنيه – السنة الخامسة: 3222062 جنيه.

معدل العائد الداخلي: 23,27 % .

متوسط فترة الإستراد: 2,94 السنة الثالثة.

البصل المصري يغزو الأسواق العالمية

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، أن البصل المصري يحتل المرتبة الثانية في التصدير بعد الموالح والبطاطس، حيث يعد أهم المحاصيل الزراعية التصديرية ويحتل مرتبة متقدمة بين الصادرات الزراعية المصرية، وذلك بعد إعلان دولة الهند حظر تصدير البصل ما أثر إيجابياً على موسم البصل فى مصر، وأن هناك زيادة في الطلب على استيراده حيث يحظى بسمعة طيبة وسط الأسواق العالمية،حيث تبلغ الإنتاجية منه 2.8 مليون طن سنويا يكفى الإستهلاك المحلى ويحقق فائض مليون طن سواء للتصدير أو التصنيع.

أسعار البصل والثوم

ووصل متوسط سعر كيلو جرام الثوم إلى 22 جنيهًا في الأسواق المحلية، أما متوسط سعر البصل اليوم وصل لـ 7 جنيهات للكيلو جرام.