منزل آيل للسقوط وإهمال كوبري أثري.. شكويان لمحافظ القليوبية بـ"فيسبوك"

استقبلت منظومة الشكاوى الخاصة بمحافظة القليوبية، على موقع "فيسبوك" وتطبيق "واتساب" شكاوى من مواطنين، مدعومة بصور، حول منزل آيل للسقوط بمركز ومدينة كفر شكر، وحالة الإهمال والتردي التي وصل لها كوبري محمد علي الأثري بالقناطر الخيرية، مطالبين بتدخل المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، لحل هذه المشكلات قبل أن تقع كارثة.

وتناولت الشكوى الأولى، مخاوف المواطنين من منزل آيل للسقوط، ملك ورثة وحيد عمران بشارع جمال عبدالناصر أمام مدرسة السلام الابتدائية، مؤكدين أن المنزل يكاد يسقط على المارة، خاصة أنه منزل قديم وصدر له قرار إزالة دون أن ينفذ.

وقال حمدي محمود، أحد أهالي المنطقة، أن المنزل آيل للسقوط، ومعرض للانهيار في أي وقت، حيث تتساقط منه يوميا قطع الحجارة، مما يعرض أصحاب المحال الواقعة في محيطه والمارة لكارثة.

وأضاف أن المنزل قديم وصدر له قرار إزالة من قبل دون أن ينفذ حتى الآن، مطالبا المسؤولين بمجلس مدينة كفر شكر ومحافظة القليوبية بضرورة تنفيذ قرار الإزالة حرصا على حياه المواطنين.

فيما وجه اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر، أنه جارِ فحص الشكوى والمنزل، والبت في الأمر حرصا على حياة المواطنين.

أما الشكوى الثانية التي تداولها النشطاء والمغردون، فكانت حول حالة الإهمال التي يتعرض لها كوبري محمد علي الأثري بالقناطر الخيرية، حيث التآكل في الطبقة الأسمنتية التي تعلوه، بجانب القمامة التي تتراكم عليه دون أي اهتمام من قبل المسؤولين، بالرغم من الأهمية الأثرية الكبرى لذلك الكوبري، الذي يعد من أهم الأثار بمدينة القناطر الخيرية.

وقال مصطفي صابر، من أهالي ونشطاء القناطر أن كوبري محمد علي، أصبح مهملا للغاية، حيث تشهد أسواره انهيارات جزئية، بجانب القمامة التي أصبحت تملؤه، وتأكل الطبقة الأسمنتية مما يعرضه للسقوط دون أي اهتمام من قبل المسؤولين بالمحافظة أو مجلس مدينة القناطر الخيرية.

وأضاف صابر، أن ذلك الكوبري الأثري الهام، قضى عليه الإهمال، إذ إنه مكان تاريخي هام منذ إنشائه، موضحا أنه تحول من مكان أثري إلى مكان يعبر منه قائدو الدراجات النارية، بالرغم من أن ذلك ممنوع، ولكن لعدم وجود اهتمام ورقابة أصبح كل شيئا مباحا.

فيما قال اللواء محمد سالم، رئيس مدينة القناطر، أنه وجه برفع أي مخلفات تعلو الكوبري الأثري والتواصل مع هيئة الآثار بالقليوبية، لاتخاذ اللازم تجاه ترميم وإصلاح الكوبري.