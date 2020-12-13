محافظة الإسكندرية تزيل بناء مخالف أعلى عقار بمنطقة كامب شيزار

إيماءً إلى البلاغ الوارد إلى وحدة الإزالة الفورية بمحافظة الإسكندرية بشأن وجود أعمال بناء أعلى سطح العقار الكائن ناصيتى شارعى عبد المنعم سند والأنبا يؤنس بمنطقة كامب شيزار توجهت وحدة الإزالة الفورية بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عوده مدير المكتب الفني الهندسي، إلى العقار محل البلاغ وتبين شروع أحد المخالفين فى بناء روف من الخشب أعلى الدور الخامس عشر علوى وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء المستخدمة وتم فك الأخشاب.

على الصعيد ذاته؛ أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الاستمرار فى المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية فى المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وذلك في ضوء الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر اليوم، 3 قرارات عاجلة تتعلق بالعقارين المتصدعين بمنطقة محرم بك بحي وسط، دون حدوث إصابات.

وتضمنت القرارات إخلاء العقارين بالكامل من السكان دون المنقولات، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي، لاتخاذ اللازم تجاه السكان من تقديم مساعدات وغيرها.

وكلف المحافظ كافة الجهات الأخرى المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفصل كافة المرافق حفاظًا على أرواح المواطنين والعقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا من الأهالي يفيد تصدع العقارين 17 و9 شارع حسبو متفرع من شارع جرين بمنطقة محرم بك بحي وسط.

وانتقل المحافظ ومسئولي حي وسط وضباط قسم شرطة محرم بك وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني بمحيط العقارين.

وتبين من الفحص أن العقارين، بناء حديث، الأول رقم 17 مكون من أرضي و11 طابقا، بناء عام 2002، والثاني رقم 9 مكون من أرضي و14 طابقا، بناء عام 2011.