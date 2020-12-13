مرور القليوبية: انفجار إطار سيارة سبب حادث انقلاب ميكروباص قليوب

كشفت معاينة المهندس الفني ومباحث مرور القليوبية، أسباب انقلاب سيارة أعلى كوبري قليوب على الطريق الزراعي "القاهرة الإسكندرية"، وتصادم 3 سيارات أخرى بسببها، أن سبب الحادث، انفجار إطار إحدى السيارات المتصادمة في الحادث، ما أدى إلى اصطدامها بباقي السيارات، وتسببت بالحادث.

فيما أعلن مستشفى قليوب التخصصي، خروج 5 مصابين بحادث التصادم، بعدما تم تقديم الخدمة الصحية والإسعافات الأولية لهم، من إجمالى 13 مصابا تم نقلهم للمستشفى.

فيما ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الزراعي مصر الإسكندرية اتجاه القاهرة، وتصادمها مع 3 سيارات أخرى، إلى مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين.

تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى قليوب العام.

وانتقل العميد عبدالعظيم محمد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، والعقيد نصر القارح مدير مباحث مرور القليوبية، وتم إعادة حركة المرور للطريق لطبيعتها، بعد توقف دام ساعة ونصف بسبب الحادث، حيث تم رفع أنقاض الحادث.

وتبين من المعاينة، مصرع احمد مغاوري السيد 39 سنة من محافظة الغربية، وسعد الله مبارك جادالله 45 سنة من البحيرة، كما تبين إصابة محمد مصطفى عبدالواحد 21 سنة غربية، ولمياء علي المنشاوي 43 سنة غربية، وسمير ضيف الله جاد الله 52 سنة غربية، وأحمد محمد مرسي 31 سنة غربية، وياسمين أحمد علي 19 سنة غربية، وأحمد رضا محمود 22 سنة كفر الزيات، وحمود عبدالسلام علام 32 سنة غربية، وأحمد محمد السيسي 32 سنة غربية.

كان اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من العميد عبدالعظيم محمد مدير مرور القليوبية، بانقلاب سيارة أجرة أعلى كوبري قليوب تجاه القاهرة، وتصادمها مع 3 سيارات أخرى.

وأسفر الحادث، عن مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين، وجار نقلهم جميعا للمستشفى قليوب، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة جثتي الضحايا والإستعلام عن حالة المصابين وطلب تحريات المباحث، والكشف الفني على السيارة وانتظار المعمل الفني لمعاينة الحادث.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن إخطارًا من العميد عبد العظيم محمد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بانقلاب سيارة أجرة أعلى كوبري قليوب تجاه القاهرة، وانتقل العميد هشام دياب وكيل إدارة المرور، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين، وجري نقلهم جميعًا لمستشفى قليوب التي تولت التحقيق.