المخرج أخد الفلوس وهرب.. إلغاء عرض مسرحية "كعب الغزال" بالأقصر

فوجئ أهالي مدينة إسنا، جنوبي الأقصر، بإلغاء العرض المسرحي "كعب الغزال" الذي كان مقررا عرضه على مسرح نادي الزراعيين.

واكتشف الأهالي أن المخرج جمع رسوم الدخول، وهرب من المدينة، تاركا أبطال العرض لمواجهة مصيرهم مع الجمهور.

وقالت بحرية أبوالدهب، بطلة العرض، إننا قطعنا 16 ساعة سفر من الإسكندرية إلى الأقصر ووصلنا منذ 5 أيام للتجهيز للعرض، وعانينا الكثير خلال الأيام الماضية من المخرج وتحملنا لكي يخرج العرض بشكل لائق، وفوجئنا باختفاء المخرج قبل انطلاق العرض بنصف ساعة، بعد أن جمع تذاكر دخول العرض، والمبالغ المستحقة للفنانين المشاركين في العرض وفر هاربا خارج المسرح والمدينة بأكملها.

وأضافت، "أوجه الشكر لأهالي إسنا على كرمهم، مشيرا إلى أن هذا الموقف إذا حدث في بلد غير صعيدي كان الوضع سيختلف كثيرا، وربما تعرضنا للإهانة والضرب، ولكن الأهالي تفهموا الموقف وساعدونا للخروج منه بأقل الخسائر ممكنة.

وطالب أبوالدهب، بعدم منح تصريح مصنفات أو تصريح من قصور الثقافة للمخرج الهارب الذي أساء للجميع بفعلته غير المفهومة وغير المبررة.

ووجه الفنان إحسان ترك، أحد أبطال العرض، نداء لنقابة المهن التمثيلية باتخاذ رد فعل لما حدث، حيث تعرضنا للنصب من قبل المخرج الذي جمع رسوم الدخول وفر هاربا وجعلنا نواجه مصيرنا، ولكن الناس في الأقصر تعاطفوا معنا برغم هذا الموقف السخيف.

ووجه الفنان عيد أبوالحمد، الشكر لأهالي إسنا في البداية على كرمهم وحسن تعاملهم، برغم ما حدث من المخرج، مشيرا إلى أن الفرقة تعرضت لأفعال شيطانية منه، مطالبا كافة الفنانين في مصر بعدم التعامل معه.

والمسرحية من بطولة بحرية أبو الدهب، عيد أبو الحمد، إحسان ترك، محمد النحاس، حمادة النابي، وأولاد الرنان، وتأليف وإخراج عبد الرازق الهواري.