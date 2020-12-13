جنايات قنا تنتقل لمركز شرطة قفط لمعاينة موقع مقتل متهم على يد ضابطين

قررت هيئة محكمة جنايات قنا، اليوم الأحد، الانتقال لديوان مركز شرطة قفط، مسرح جريمة تعذيب متهم على يد ضابطين، لمعاينته ولمعرفة كيفية حدوث الواقعة حتى وفاة المتهم.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار، محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، وعلاء سلوك ومحمد حسنى، قد استمعت لشهادة أمين شرطة وخفير في قضية تعذيب عامل بقفط حتى لقى مصرعه.

وتعود أحداث القضية ليومي 14 و15 يوليو 2017 إثر قيام النيابة العامة باتهام كل من "محمود. م" 42 عاما، رئيس مباحث مركز قفط، والإفراج المؤقت عن "حسن. ا" 28 عاما، معاون مباحث مركز قفط؛ بتعذيب عامل مما تسبب في وفاته.

وقالت التحريات، إن المتهمين قاما بتعذيب سيد محمد سيد، بتقييده بالقيود الحديدية وتعليقه بها بأعلى نافذة الحجرة المحتجز بها، لحمله على الإدلاء بأسماء شركائه في قضية سرقة "توك توك"، حيث تبادلا عليه تغيير مكان القيود الحديدية، وأحدثا به إصابات أودت بحياته، كما قاما بالتزوير في أوراق رسمية، وقاما بتغيير موعد ضبط المجني عليه.