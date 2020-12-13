عاجل.. رئيس وزراء إثيوبيا يزور إقليم تيجراي

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل، بأن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، يزور إقليم تيجراي، ويتعهد بملاحقة عناصر جبهة تحرير الإقليم.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، "نعمل على تقديم المساعدات الإنسانية لسكان إقليم تيجراي".

وأكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم، أنه اتفق مع نظيره الإثيوبي على "عقد قمة عاجلة" للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، التي تضم سبع دول من شرق أفريقيا، من أجل إيجاد حل لأزمة تيغراي.

وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني في تصريح بعد لقاء جمع حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد "اتفق الجانبان على عدد من القضايا في مسار العلاقات بين البلدين (...) وعلى عقد قمة عاجلة لإيغاد".

ولم يؤكد الجانب الإثيوبي هذه المعلومات على الفور وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وتضم المنظمة الإقليمية التي أنشئت في 21 مارس 1996، سبع دول من شرق أفريقيا هي جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وجنوب السودان وأوغندا.

وكان مكتب آبي أحمد ذكر في بيان بعد اللقاء بين رئيسي حكومتي البلدين أن "الجانب السوداني أكد مجددا تضامنه مع الحكومة الإثيوبية في عمليات حفظ النظام التي تقوم بها".

وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي في 4 نوفمبر عملية عسكرية ضد جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم في شمال إثيوبيا، بعد أشهر من التوتر.

وأعلن في 28 من الشهر نفسه منع السيطرة على ميكيلي العاصمة الإقليمية، ونهاية المعارك.

ومنذ ذلك الحين تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين إلى شرق السودان.

وبلغ عددهم وفق الأمم المتحدة حوالى خمسين ألف لاجئ، يعيشون حالياً في مخيمات متفرقة على طول الحدود السودانية مع إقليم تيجراي.